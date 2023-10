Nicuşor Dan: Avem restanţe mari la liniile unice dedicate trasportului public / Pe liniile de tramvai modernizate vor circula şi autobuzele

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat că Bucureştiul are „restanţe mari” în ce priveşte liniile unice dedicate transportului public, dar că pe cei 50 de kilometri de linie de tramvai care vor fi modernizaţi vor circula şi autobuzele.

„Avem restanţe mari la liniile unice, care să fie dedicate transportului public. În momentul în care o să modernizăm liniile de tramvai, pe aceşti 50 de kilometri, autobuzele vor circula împreună cu tramvaiele. (…) Am scos în achiziţie publică în urmă cu vreo şase luni cei 50 de kilometri, s-au depus oferte pentru 30. Pentru aceşti 30 o să semnăm contractele. Am şi semnat câteva dintre ele. O să semnăm acum, într-o săptămână, două. Contractul prevede şase luni proiectare şi 12 luni execuţie. Deci, cumva, în primăvara anului viitor vor începe mari lucrări la liniile de tramvai”, a spus edilul general, pentru Digi24.

În ce priveşte transportul public, Nicuşor Dan a afirmat că până în prezent au fost recepţionate 55 de tramvaie, din totalul de 100. De asemenea au fost externalizate serviciile de curăţenie pentru mijloacele de transport în comun. Numărul biletelor şi abonamentelor STB a crescut cu 25% în decursul unui an.

„Un oraş funcţional nu este cel în care oamenii săraci să vrea să meargă cu maşina, ci oraşul în care oamenii bogaţi să vrea să meargă cu transportul public. Ce am făcut noi a fost să avem bilete comune cu metroul. (…) Am îmbunătăţit condiţiile de transport, adică e mai curat. Suntem departe de unde trebuie să fim, dar e mai curat. Am îmbunătăţit plecările de la capăt de linie. Am îmbunătăţit mijloacele soft, cum este aplicaţia Google Maps care spune ce să schimbi ca să ajungi mai repede, inclusiv cu transportul public”, a precizat acesta.