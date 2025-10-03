Iaşiul va avea un centru de zi pentru sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor

Un centru de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, proiect implementat în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, va funcţiona, începând de joi, 9 octombrie, în curtea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul acestui centru de zi antidrog vor funcţiona: un cabinet de consiliere psihologică, un cabinet de asistenţă socială (pentru consiliere şi stabilire a planului de intervenţie necesar fiecărui caz în parte), mai multe cabinete medicale pentru administrarea medicaţiei specifice, precum şi o sală dedicată grupurilor de suport.

În colaborare cu specialişti ai Institutului de Psihiatrie „Socola”, centrul antidrog va iniţia şi va găzdui campanii şi activităţi de prevenire şi combatere a traficului şi a consumului, cât şi a dependenţei de droguri.

„Drogurile frâng destine şi destramă familii. Dar există soluţii. Atât pentru prevenţie, cât şi pentru consiliere şi recuperare. Tentaţia poate fi respinsă, iar dependenţa poate fi învinsă. Împreună, e mai uşor. Împreună reuşim să ajutăm mai mult şi să ne protejăm mai bine comunitatea”, transmite, prin intermediul comunicatului de presă, viceprimarul Roxana Necula.