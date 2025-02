Ianis Hagi, fără antrenor la Glasgow Rangers: Philippe Clement, demis din cauza rezultatelor slabe

Echipa scoțiană de fotbal Glasgow Rangers, la care evoluează internaționalul român Ianis Hagi, l-a demis din funcția de antrenor pe belgianul Philippe Clement, după o serie de rezultate nesatisfăcătoare, informează AFP, conform Agerpres.

„Clubul ar dori să-și exprime sincerele sale mulțumiri față de Philippe pentru munca sa asiduă și dăruirea în timpul mandatului său”, a scris Rangers într-un scurt comunicat.

Tehnicianul belgian, în vârstă de 50 de ani, nu a supraviețuit înfrângerii suferite sâmbătă în meciul cu St Mirren (scor 0-2) din campionat, care a venit la două săptămâni după ce elevii săi au fost eliminați din Cupa Scoției de formația de ligă secundă Queen’s Park.

În liga scoțiană, Glasgow Rangers este devansată categoric de marea sa rivală Celtic Glasgow, diferența dintre cele două echipe fruntașe fiind de 13 puncte, după 27 de meciuri.

Philippe Clement i-a succedat la Rangers lui Michael Beale în octombrie 2023, la câteva luni după ce se despărțise de echipa franceză AS Monaco, iar două luni mai târziu a reușit să câștige Cupa Ligii scoțiene.

În sezonul trecut, Glasgow Rangers a ținut mult timp pasul cu Celtic în campionat, înainte de a încetini spre finalul sezonului, clasându-se pe locul secund, la opt puncte în spatele rivalei istorice.

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.

