Președintele statului Botswana declară stare de urgență națională în domeniul sănătății publice, întrucât țara africană se confruntă cu o penurie de medicamente și echipamente medicale esențiale.

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Duma Boko a făcut anunțul într-un discurs televizat luni, prezentând un plan de milioane de dolari pentru a remedia lanțul de aprovizionare, care implică supravegherea militară, relatează BBC News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Gestionarea penuriei ar fi „foarte sensibilă la prețuri, din cauza resurselor noastre financiare limitate”, a declarat el în adresarea către națiune.

Economia Botswanei, care are o populație de 2,5 milioane de locuitori, a fost afectată de o recesiune pe piața internațională a diamantelor, deoarece este unul dintre cei mai importanți producători de diamante din lume. Această presiune, alimentată și mai mult de reducerea ajutorului din partea SUA, a dus la niveluri ridicate de șomaj și sărăcie, potrivit relatărilor mass-media.

„Lucrările vor continua fără întrerupere până când întregul lanț valoric al achizițiilor va fi reparat”, a declarat președintele Boko în discursul său, anunțând că ministerul finanțelor a aprobat 250 de milioane de pula (moneda națională a Botswana, echivalentul a 18,3 milioane de dolari) în fonduri de urgență.

Președintele, un avocat în vârstă de 55 de ani format la Universitatea Harvard, a intrat în istorie când partidul său, Umbrela pentru Schimbare Democratică (UDC), a câștigat alegerile de la sfârșitul anului trecut, învingând partidul care guvernase timp de 58 de ani.

Înainte de a prelua funcția, el a declarat că principalul său obiectiv va fi redresarea unei economii prea dependente de diamante.

La începutul acestei luni, Ministerul Sănătății din țară a declarat că se confruntă cu „provocări semnificative”, printre care lipsa medicamentelor și datorii de peste 1 miliard de pula (74,5 milioane USD).

Cea mai mare parte a acestor datorii se datora pacienților internați în spitale private pentru servicii care nu erau disponibile în sistemul public.

Printre lipsurile enumerate de ministrul sănătății, dr. Stephen Modise, se numărau medicamente și consumabile pentru tratarea cancerului, HIV și tuberculozei, printre altele.

Înainte de reducerea ajutorului acordat de SUA de către președintele Donald Trump, SUA finanțau o treime din eforturile Botswanei de combatere a HIV, potrivit UNAIDS, extern. Acest ajutor a fost extrem de eficient, întrucât Botswana era “amenințată cu extincția” potrivit unei declarații din 2001 a președintelui de la acea vreme, Festus Mogae. Ratele de transmisie a HIV de la mamă la copil care variau în anii 1990 între 20% și 40% au scăzut în prezent la sub 1%.

La începutul acestui an, Botswana a fost recunoscută ca prima țară din lume cu o incidență ridicată a HIV care a obținut statutul Gold Tier al Organizației Mondiale a Sănătății pentru eliminarea transmiterii HIV de la mamă la copil – sau „verticală” – ca amenințare la adresa sănătății publice, potrivit cotidianului The Guardian.

Între timp, ministerul sănătății de la Gaborone, capitala statului Botswana, a suspendat temporar și trimiterile pentru operații elective și afecțiuni medicale neurgente ca urmare a acestor provocări, inclusiv operațiile de transplant de organe.

Însă guvernul a rămas optimist.

„Nu am nicio îndoială că în curând, foarte curând, vom depăși această situație. Cu siguranță nu este ceva insurmontabil”, a declarat dr. Modise.

Ca parte a eforturilor de distribuție ale armatei, primele camioane urmau să părăsească Gaborone, luni și să ajungă în zonele îndepărtate până seara, a relatează Reuters.

Agenția ONU pentru copii (Unicef) a solicitat „măsuri urgente” în țară pentru „a proteja sănătatea și viitorul fiecărui copil din Botswana”.

Aceasta a menționat că „malnutriția este o luptă zilnică” în orașul D’Kar, afirmând că „apelul președintelui subliniază ceea ce observăm pe teren”.