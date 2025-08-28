G4Media.ro
Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”, cere von der Leyen după…

Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”, cere von der Leyen după ce discută la telefon cu Tump şi Zelenski, în urma atacului de la Kiev / „Europa îşi va asuma deplin partea”

Preşedintele rus Vladimir Putin ”trebuie să vină la masa negocierilor”, cere joi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri la telefon cu preşedintele american Donald Trump, relatează agenția de știri AFP, transmite News.ro.

”Trebuie să garantăm o pace dreaptă  şi durabilă în Ucraina”, subliniază pe X preşedinta CE după această convorbire cu locatarul Casei Albe.

Ursula von der Leyen anunţă că a discutat cu preşedintele ucrainean Volodimr Zelenski în urma unor atacuri masive la Kiev, soldate cu cel puţin 14 morţi şi care au avariat birourile UE în Ucraina.

”Europa îşi va asuma deplin partea”, subliniază ea.
 

Europenii încearcă, prin toate mijloacele, să influenţeze negocieri privind securitatea Ucrainei şi Bătrânului Continent.

Negocieri intense se află în curs între aliaţii Kievului cu scopul de a stabili ce tip de garanţii de securitate să-i ofere, în cazul unui acord de pecae cu Moscova, în vederea împiedicării oricărui nou atac rus în această ţară.

Aceste negocieri s-au accelerat în urma unui summit, la 15 august, al lui Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, urmat de o reuniune la Casa Albă a preşedintelui american cu omologul său ucrainean Volodimir Zelensli şi şapte lideri europeni.

