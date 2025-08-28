Nicușor Dan: Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București / Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură / Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut

Președintele Nicușor Dan a condamnat cu fermitate, joi, într-o postare pe X, agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București. Șeful statului precizează că „autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”. Președintele își reafirmă angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut.

Nicușor Dan subliniază că, „în ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor”, fără a preciza care sunt aceste „voci”.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, afirmă președintele Nicușor Dan.

Șeful statului îl felicită pe polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.

„Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, încheie președintele Dan.

Context: Miercuri, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce lovea un livrator străin.

„Un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a informat DGPMB.

Mai mulţi politicieni au reacţionat miercuri la acest incident. Deputatul USR Cătălin Drulă a afirmat că un astfel de comportament nu poate fi acceptat în Bucureşti, în timp ce liberalul Ionuţ Stroe a evidenţiat că „ura naşte ură” şi acest gest este un efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea.

„Ura naşte ură – şi azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureştiului. Un livrator de mâncare, un om care munceşte cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Şi asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetăţeni români. Coincidenţă? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea. Retorica asta nu aduce soluţii, nu rezolvă probleme reale. Ea face doar un singur lucru: dezbină şi răspândeşte ură. De aceea partidele extremiste şi oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora”, a transmis Stroe, pe Facebook.

În urmă cu 10 zile, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.