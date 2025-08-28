Experţi ai ONU denunţă „dispariţii forţate” de palestinieni din centrele de distribuire a ajutoarelor din Gaza

Experţi ai ONU în drepturile omului au calificat joi drept „crime odioase” informaţiile privind dispariţii forţate de palestinieni înfometaţi care căutau hrană în centrele de distribuţie administrate de Fundaţia Umanitară din Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Cei şapte experţi independenţi au transmis într-o declaraţie comună că au primit informaţii conform cărora mai multe persoane, inclusiv un copil, au dispărut după ce au vizitat centrele de distribuţie a ajutoarelor din Rafah.

Armata israeliană a fost „implicată direct în dispariţiile forţate ale persoanelor care căutau ajutor”, au adăugat experţii, care au fost mandataţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, dar nu vorbesc în numele Naţiunilor Unite.

„Rapoartele despre dispariţiile forţate care vizează civili înfometaţi ce încearcă să îşi exercite dreptul fundamental de a se hrăni nu sunt doar şocante, ci echivalează cu tortura”, au spus aceştia. „Utilizarea alimentelor ca instrument pentru a pune la cale dispariţii ţintite şi în masă trebuie să înceteze imediat”, au adăugat ei.

La rândul său, Fundaţia Umanitară din Gaza (GHF) a transmis joi că nu există „nicio dovadă de dispariţii forţate” la centrele sale de ajutor din teritoriile palestiniene, după ce experţii ONU au raportat informaţii despre astfel de cazuri.

„Operăm într-o zonă de război unde sunt formulate acuzaţii grave împotriva tuturor părţilor care operează în afara centrelor noastre. Dar în interiorul instalaţiilor GHF, nu există nicio dovadă de dispariţii forţate”, a precizat fundaţia într-un comunicat către AFP.

ONU a declarat săptămâna trecută foamete în guvernoratul Gaza, dând vina pe „obstrucţionarea sistematică” a livrărilor umanitare de către Israel. Israelul, care a acuzat Hamas că jefuieşte ajutorul ONU, a impus o blocadă totală asupra Gazei între martie şi mai.

Odată ce restricţiile au început să fie relaxate, GHF, o organizaţie privată susţinută de Israel şi Statele Unite, a fost creată pentru a distribui ajutor alimentar, marginalizând practic agenţiile ONU.

Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat săptămâna trecută că a documentat moartea a 1.857 de palestinieni care au solicitat ajutor de la sfârşitul lunii mai, inclusiv 1.021 în apropierea centrelor GHF.