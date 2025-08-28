Ideală pentru muncă, studiu și relaxare: HUAWEI MatePad 11.5 impresionează la un preț accesibil de sub 2.000 de lei

Să testezi și să integrezi în viața ta cele mai noi inovații tehnologice nu este ușor dacă bugetul nu îți permite. De fapt, era dificil să faci asta înainte ca HUAWEI să lanseze tableta MatePad 11.5 (2025) care poate fi achiziționată acum la un preț accesibil inclusiv pentru tinerii care studiază sau sunt la început de carieră. Noua tabletă este disponibilă din 12 august în HUAWEI Store.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) oferă o gamă largă de funcții care susțin productivitatea și stimulează creativitatea, indiferent dacă studiezi, lucrezi sau vrei să te relaxezi, și asigură, în același timp, protecția vederii.

Imagini clare, fără disconfort pentru ochi

Tableta are un ecran PaperMatte de 11.5 inci, cu rezoluție 2.5K și luminozitate de 600 niți. Ecranul a fost dezvoltat cu ajutorul tehnologiei Nanoscale Magnetron Optical Coating, care asigură reflexii cu 60% mai mici și o afișare cu 95% mai fluidă față de generația precedentă. Iar prin tehnologia de polarizare circulară, ce reduce oboseala ochilor, lumina este dispersată uniform, astfel că vei putea să utilizezi tableta în aer liber, în zilele foarte însorite, având o vizibilitatea extrem de bună chiar dacă vei purta ochelari de soare polarizați.

Studii citate de Health.com arată că expunerea la lumina albastră a ecranelor afectează sănătatea ochilor, putând provoca sensibilitate oculară și anumite afecțiuni cronice, și influențează totodată calitatea somnului și starea generală a organismului. În cazul HUAWEI MatePad 11.5 (2025) indexul de confort al ochilor a fost îmbunătățit cu 34%, iar cel de oboseală cerebrală cu 14%.

Aceste caracteristici sunt recunoscute printr-o serie de certificări internaționale, precum SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance Certification, TÜV Rheinland Circular Polarization Certification și TÜV Rheinland Low Blue Light Flicker-Free Certification.

Practic, fie că te pregătești pentru un examen greu, lucrezi la un proiect important sau vrei să urmărești serialul preferat în timp ce te relaxezi la piscină, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) îți permite să te bucuri de un ecran cu imagini clare la orice oră și în orice mediu te afli, fără vreun disconfort vizual.

Performanță creativă și multitasking

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) este ideală pentru utilizatorii care vor să-și eficientizeze munca și să-și dezvolte potențialul creativ. Tableta vine însoțită de tastatură și de HUAWEI M-Pencil ajuns la a treia generație, care se atașează tastaturii și este alimentat prin încărcare magnetică wireless. Împreună, cele trei dispozitive oferă o experiență de utilizare similară unui PC, dar cântăresc mai puțin de un kilogram. Interacțiunea cu tableta va fi mult mai simplă și datorită funcției Floating Multi-Window, prin care se pot afișa până la patru aplicații deschise simultan, o inovație în materie de multitasking.

MatePad 11.5 (2025) aduce și variante îmbunătățite ale aplicațiilor dezvoltate de HUAWEI. În HUAWEI Notes, aplicația profesională de luat notițe, vei găsi nenumărate modele de hârtie, stickere, coperți și funcții personalizate pentru a-ți putea adapta notițele în funcție de nevoi. De la șabloane standard pentru scriere și planificare, până la coperți în stiluri diverse, toate pot fi folosite cu ușurință de elevi sau studenți, pentru organizarea cursurilor, sau de profesioniștii care nu vor să piardă nicio idee importantă discutată în ședințele de la birou. Pe ecranul PaperMatte vei experimenta senzația scrisului pe hârtie și, pentru ca notițele să arate cât mai ordonat, apelează la funcția AI Handwriting Enhancement care îți ajustează scrisul de mână.

Cu WPS Office, poți lucra fără griji de oriunde având la dispoziție orice tip de documente, iar cu GoPaint, nu vei mai ignora momentele tale de inspirație. Disponibilă în premieră pe o tabletă accesibilă unei categorii mai largi de utilizatori, această aplicație de pictură răspunde nevoilor creative ale oricui, fie că este vorba despre artiști profesioniști sau despre cei care pictează doar în timpul liber. Cu un pachet întreg de funcții, tipuri de pensule și texturi, în GoPaint, fiecare tușă reproduce fidel pictura tradițională, MatePad 11.5 (2025) devenind o pânză digitală pregătită să fie acoperită de culoare.

Design minimalist și baterie puternică

HUAWEI propune un design minimalist și două variante de culoare pentru MatePad 11.5 (2025): delicatul Violet și elegantul Space Gray. Tableta are un corp metalic, o grosime de doar 6.1 mm și o greutate de 515 grame, dar se remarcă, în același timp, printr-o baterie puternică de 10,100 mAh. Dotată cu tehnologia SuperCharge 40W, bateria ajunge la nivelul complet de încărcare în 94 de minute și asigură apoi peste 14 ore de redare video locală neîntreruptă, însoțită de o calitate înaltă a sunetului datorită sistemului audio stereo cu patru difuzoare.

Începând din 12 august, poți achiziționa tableta HUAWEI MatePad 11.5 (2025), în versiunea PapperMatte, din HUAWEI Store, la prețul de 1999 lei. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 30 septembrie, alături de tabletă vei primi un cupon de reducere în valoare de 300 lei, care se aplică direct în prețul produsului, un M-Pencil și beneficiul „Protecție Ecran”, care este valabil timp de un an de la data achiziției și constă în înlocuirea fără costuri a ecranului, în cazul deteriorării. De asemenea, cu 39.99 lei în plus, poți cumpăra și un încărcător de 66W.

În magazinul online, găsești și varianta standard a HUAWEI MatePad 11.5 (2025), disponibilă la prețul de 1299 lei. Până la finalul lunii septembrie, orice astfel de achiziție îți aduce un cupon de discount în valoare de 200 lei și beneficiul „Protecție Ecran”. Totodată, pentru 39.99 lei în plus, vei primi un încărcător de 66W și poți cumpăra separat un M-Pencil, la prețul de 199 lei.