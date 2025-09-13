G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ianis Hagi, debut cu victorie la Alanyaspor în Super Lig

Ianis Hagi / Sursa foto: Findlay / Alamy / Profimedia
Ianis Hagi / Sursa foto: Findlay / Alamy / Profimedia

Ianis Hagi, debut cu victorie la Alanyaspor în Super Lig

Articole13 Sep • 199 vizualizări 0 comentarii

Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi Marius Ştefănescu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În meciul care a contat pentru etapa a cincea din Super Lig, doar fundaşul Umit Akdag a intrat titular, dintre români, la Alanyaspor. Oaspeţii au deschis scorul prin Uchenna Ogundu, în minutul 28, iar Enis Bardhi a egalat în minutul 51. Managerul Joao Pereira l-a aruncat în luptă pe Ianis Hagi în minutul 66, iar internaţionalul român a debutat în noul sezon. Maestro a marcat golul victoriei pentru Alanyaspor, din pasa lui Ogundu, în minutul 79. La gazde a intrat şi Marius Ştefănescu, din minutul 83, iar Konyaspor – Alanyaspor s-a terminat cu victoria oaspeţilor, 2-1. Umit Akdag a fost integralist şi a primit un cartonaş galben, în minutul 90+6.

Cele două formaţii se află la egalitate de puncte în clasament, fiecare având şapte, despărţite de golaveraj. Konyaspor e pe locul 5, iar Alanyaspor e pe 7.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Standard Liege anunță primele rezultate în cazul lui Josué Homawoo, fost jucător dinamovist, accidentat violent la cap la meciul de vineri seara

Articole13 Sep • 305 vizualizări
0 comentarii

Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan

Articole13 Sep • 218 vizualizări
0 comentarii

Italia şi Turcia au semnat un acord pentru combaterea migraţiei ilegale, în special dinspre Libia

Articole12 Sep • 115 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.