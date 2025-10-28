„Anul nou care n-a fost” – Marele Premiu al Uniunii Cineaștilor pe 2025 / Regizorul Bogdan Mureșanu: „Orice film în România este teribil de greu de produs”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Filmul „Anul nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureşanu – UCIN

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Filmul „Anul nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu, a câştigat Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor la ediţia din 2025 a Galei Premiilor UCIN, care a avut loc luni seară, la Opera Naţională din Bucureşti.

Distincţia a fost înmânată de Adrian Cozma, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Mă bucur să fiu prezent la un eveniment de înaltă ţinută. A fost emoţionant şi m-am bucurat foarte mult să văd frumoasa colaborare cu fraţii noştri de peste Prut. (…) Am venit şi cu puţină teamă pentru că ştiu şi sunt conştient că politicul a făcut mult prea puţin pentru cinematografia românească, dar sper, pentru că am început o frumoasă colaborare cu UCIN, lucrurile să meargă într-o direcţie mai bună pentru că faceţi lucruri frumoase, transpuneţi în viaţa românilor momente din viaţa României şi cred că acest lucru merită să-l aflăm şi să ne mândrim cu ce este frumos. Filmul românesc a ajuns peste tot în lume şi cred că avem ce arăta lumii întregi, pentru că avem actori şi regizori minunaţi”, a spus Adrian Cozma.

Regizorul Bogdan Mureşanu a afirmat că premiul este pentru echipa care a realizat filmul „Anul nou care n-a fost”.

„Vreau să-mi iau la revedere de la acest film după un an plin şi să fie realmente Anul nou care a fost şi să mă retrag în hruba mea şi să vin cu altceva. O să le mulţumesc aici unor oameni formidabili care au contribuit la acest film foarte greu de realizat. Nu pare aşa, dar orice film în România este teribil de greu de filmat, de produs, de lansat”, a afirmat Bogdan Mureşanu.

Filmul regizat de Bogdan Mureşanu a mai fost recompensat cu Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare feminină – Emilia Dobrin, Premiul pentru montaj – Mircea Lăcătuş şi Vanja Kovačević, Premiul pentru coloana sonoră – Sebastian Zsemlye, Premiul pentru machiaj – Iulia Roşeanu, precum şi Premiul Asociaţiei Criticilor – Bogdan Mureşanu.

Premiile UCIN acordate în acest an sunt:

* Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor – Anul nou care n-a fost în regia lui Bogdan Mureşanu;

* Premiul Special al Juriului – Moromeţii 3 în regia lui Stere Gulea;

* Premiul pentru regie „Lucian Pintilie” – Andrei Cohn, pentru filmul Andrei Butică „Săptămâna mare”;

* Premiul pentru scenariu – Bogdan Mureşanu pentru filmul Anul nou care n-a fost;

* Premiul pentru cea mai bună imagine – Andrei Butică pentru filmul Săptămâna mare;

* Premiul pentru costume – Viorica Petrovici pentru filmul Săptămâna mare;

* Premiul pentru decor – Cristian Niculescu pentru filmul Săptămâna mare;

* Premiul pentru interpretare feminină – Emilia Dobrin pentru rolul Margareta Dincă din filmul Anul nou care n-a fost;

* Premiul pentru interpretare masculină – Doru Bem pentru rolul Leiba din filmul Săptămâna mare;

* Premiul pentru interpretare feminină rol secundar – Ana Ciontea pentru rolul Valeria Binder din filmul Familiar;

* Premiul pentru interpretare masculină rol secundar – Ciprian Chiricheş pentru rolul Gheorghe din filmul Săptămâna mare;

* Premiul pentru montaj – Mircea Lăcătuş şi Vanja Kovačević pentru filmul Anul nou care n-a fost;

* Premiul pentru coloana sonoră – Sebastian Zsemlye pentru filmul Anul nou care n-a fost;

* Premiul pentru muzica originală „Adrian Enescu” – Cristian Lolea pentru filmul ‘Moromeţii 3’;

* Premiul pentru machiaj – Iulia Roşeanu pentru filmul Anul nou care n-a fost;

* Premiul pentru scurt metraj de ficţiune – Flori, fete şi băieţi în regia Simonei Borcea;

* Premiul pentru film documentar – Maia – Portret cu mâini în regia Alexandrei Gulea;

* Premiul pentru film de animaţie – White noise / Zgomotul alb regia Alexia-Ioana Badea;

* Premiul pentru film de televiziune – Ivan, omul cu rădăcini în ape regia Ana Preda;

* Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos” – Ana Maria Comănescu pentru filmul ‘Horia’;

* Premiul Speranţe cinematografice – Carina Lăpuşneanu pentru rolul Leni din filmul Unde merg elefanţii.

Juriul ediţiei din acest an a Galei Premiilor UCIN i-a avut în componenţă pe Dana Duma, critic şi istoric de film, secretar al Asociaţiei Criticilor şi Filmologilor de film din cadrul UCIN, preşedintele juriului, şi membrii Magda Mihăilescu, critic de film, Angelo Mitchievici, scriitor, critic de film, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Fulger, critic de film, Dinu Ioan Nicula, critic şi istoric de film.