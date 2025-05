Hamas a dat publicităţii un videoclip cu un bărbat identificat ca fiind ostatic în Gaza. Este un bărbat răpit de la festivalul de muzică Nova – VIDEO

Hamas a dat publicităţii, sâmbătă, un videoclip în care apare un ostatic reţinut în Gaza, identificat de mass-media israeliană ca fiind Maxim Herkin, relatează Reuters, transmite News.ro.

Videoclipul nu este datat şi a fost editat, însă bărbatul face referire la Ziua Independenţei Israelului, care a fost celebrată săptămâna trecută, şi se identifică drept unul dintre cei 59 de ostatici din Gaza.



Gruparea militantă palestiniană a publicat în mod regulat videoclipuri cu ostatici pe parcursul războiului.

Oficialii israelieni au respins în trecut astfel de videoclipuri, considerându-le propagandă menită să exercite presiune asupra guvernului.

Potrivit Haaretz, în aprilie, Hamas a publicat un videoclip cu Herkin, acesta fiind primul semn de viaţă primit după răpirea sa de la festivalul de muzică Nova, la 7 octombrie 2023.

Herkin, în vârstă de 35 de ani, locuitor al oraşului Tirat Carmel din nordul Israelului, s-a născut în regiunea Doneţk din Ucraina, iar mama sa are cetăţenie rusă. În februarie, ambasadoarea Israelului în Rusia, Simona Halperin, a declarat că Moscova se ocupă de eliberarea sa.