Sursa foto: Twitter/ Police NRW DU – @polizei_nrw_du

Guvernul landului german Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să împuşte drone / Joi seară, aeroportul din München a fost închis din cauza unor drone

În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia acestui land ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor, astfel încât poliţiştii să poată trage cu armele de foc asupra acestora, relatează agenţia DPA, transmite Agerpres.

„Dorim să extindem semnificativ prerogativele legale ale poliţiei bavareze, astfel încât să poată acţiona imediat şi eficient împotriva dronelor. Aceasta înseamnă de asemenea că poliţiştilor li se va permite să doboare drone în cazuri de pericol acut”, a explicat oficialul german. Acesta a precizat că un proiect de revizuire a legislaţiei referitoare la atribuţiile poliţiei va fi prezentat în curând, planul urmând să fie discutat marţi la şedinţa de guvern. „Ameninţarea reprezentată de drone este reală şi în creştere. Infrastructura noastră critică este tot mai mult în pericol”, a insistat ministrul bavarez de interne.

Poliţia a anunţat anterior că mai multe persoane au semnalat joi seară prezenţa unei drone în apropierea aeroportului din Munchen, iar apoi deasupra platformei acestui aeroport. Încă nu este clar dacă este vorba despre o singură dronă ori au fost mai multe. Pistele aeroportului au fost închise, ca măsură de precauţie, traficul aerian revenind la normal vineri dimineaţă.

