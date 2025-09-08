Guvernul israelian privează deţinuţii palestinieni de hrană, a decis Curtea Supremă israeliană, care a ordonat a ordonat autorităţilor să crească cantitatea și calitatea alimentelor

Curtea Supremă a Israelului a hotărât, duminică, faptul că guvernul israelian a privat deţinuţii palestinieni chiar şi de o dietă minimă de subzistenţă şi a ordonat autorităţilor să crească cantitatea şi să îmbunătăţească calitatea alimentelor servite deţinuţilor palestinieni, relatează AP, citată de News.ro.

Deşi este sarcina Curţii Supreme să consilieze guvernul cu privire la legalitatea politicilor sale, sistemul judiciar israelian a contestat rareori acţiunile acestuia în războiul de 23 de luni dintre Israel şi Hamas.

De la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în care au murit 1.200 de persoane, în majoritate civili, Israelul a respins în mare măsură criticile internaţionale tot mai intense la adresa comportamentului său, argumentând că a făcut ceea ce era necesar pentru a învinge Hamas.

Armata israeliană a reţinut un număr mare de palestinieni în Gaza şi în Cisiordania ocupată, sub suspiciunea de legături cu militanţii. Mii de persoane au fost eliberate după luni de detenţie în tabere şi închisori, fără a fi acuzate, şi au povestit despre condiţiile brutale, inclusiv supraaglomerarea, aprovizionarea insuficientă cu alimente, îngrijirea medicală inadecvată şi epidemii de scabie.

În calitate de cea mai înaltă instanţă de justiţie din Israel, Curtea Supremă examinează plângerile depuse de persoane fizice şi organizaţii împotriva acţiunilor guvernului israelian, cum ar fi practica de a restricţiona aprovizionarea cu alimente şi medicamente în Gaza sau, în acest caz, ceea ce două grupuri israeliene pentru drepturile omului au descris în plângerea lor ca fiind „politica sistemică” a instituţiilor de securitate de a priva prizonierii palestinieni de hrană.

Completul de trei judecători a hotărât în unanimitate că guvernul israelian are obligaţia legală de a furniza prizonierilor palestinieni trei mese pe zi pentru a le asigura „un nivel minim de existenţă” şi a ordonat autorităţilor să îndeplinească această obligaţie.

Într-o decizie neaşteptată, cu 2-1, instanţa a acceptat, de asemenea, petiţia depusă anul trecut de Asociaţia pentru Drepturile Civile din Israel (ACRI) şi de grupul israelian pentru drepturile omului Gisha, susţinând acuzaţiile acestora că restricţionarea deliberată a alimentelor pentru prizonieri în centrele de detenţie israeliene a cauzat palestinienilor malnutriţie şi înfometare în timpul războiului dintre Israel şi Hamas.

„Nu vorbim aici de un trai confortabil sau de lux, ci de condiţiile de bază pentru supravieţuire, aşa cum prevede legea”, se arată în hotărâre. „Să nu ne alăturăm celor mai mari duşmani ai noştri.”

Autorităţile palestiniene au înregistrat moartea a cel puţin 61 de palestinieni aflaţi în custodia israeliană de la începutul războiului. În martie, un palestinian de 17 ani aflat într-o închisoare israeliană a murit din cauza a ceea ce medicii au numit probabil înfometare.

Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, care supraveghează sistemul penitenciar, s-a lăudat anul trecut că a degradat condiţiile de detenţie ale prizonierilor de securitate la minimul necesar prevăzut de legea israeliană.

Ben-Gvir, care conduce un mic partid ultranaţionalist de extremă dreapta, a criticat dur hotărârea judecătorească de duminică.

„Sunteţi din Israel?”, i-a întrebat el pe judecători, argumentând că, în timp ce ostaticii israelieni din Gaza nu au pe nimeni care să-i ajute, Curtea Supremă a Israelului apără Hamas „spre ruşinea noastră”. El a promis că politica de a oferi prizonierilor „condiţiile minime prevăzute de lege” va continua neschimbată.

ACRI a solicitat autorităţilor să pună în aplicare verdictul imediat. Într-o postare pe platforma de socializare X, grupul pentru drepturile omului a afirmat că serviciul penitenciar israelian „a transformat închisorile israeliene în lagăre de tortură”.

„Un stat nu trebuie să înfometeze oamenii”, a afirmat acesta. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alţi oameni, indiferent de faptele lor”.