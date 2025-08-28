Grupul petrolier polonez Orlen va construi reactoare modulare mici (SMR) în cooperare cu o altă firmă poloneză

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania petrolieră poloneză Orlen a anunţat joi că va construi primul reactor nuclear mic (SMR) din Polonia în apropiere de oraşul Wloclawek, 170 de kilometri nord-vest de capitala Varşovia, adăugând că a ajuns la un acord în acest sens cu partenerul de proiect, compania poloneză din domeniul chimiei Synthos, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Obiectivul celor doi parteneri este să construiască SMR-uri de tip BWRX-300, dezvoltate de compania americană GE Vernova. Până în 2035 ar urma să fie construite cel puţin două reactoare de tip SMR, cu o capacitate de 600 de Megawaţi, într-un moment în care autorităţile de la Varşovia iau măsuri pentru a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi a reduce emisiile de CO2.

Directorul general de la Orlen, o companie de stat, Ireneusz Fafara, a precizat că reactorul de tip BWRX-300 va fi primul de acest tip din Europa. „Construim energia viitorului”, a precizat Ireneusz Fafara într-un comunicat de presă.

Orlen, cel mai mare producător de combustibili din Polonia şi compania din domeniul chimiei Synthos vor înfiinţa o nouă entitate, denumită Orlen Synthos Green Energy (OSGE) şi deţinută în proporţii egale, care va fi responsabilă de implementare proiectului privind reactoarele SMR.

În 2023, autorităţile poloneze au aprobat construcţia a 24 de reactoare de tip SMR la şase locaţii.

În România, proiectul SMR Doiceşti vizează dezvoltarea primei centrale nucleare cu tehnologie SMR NuScale Power din Europa. Proiectul SMR Doiceşti este dezvoltat în parteneriat cu organizaţii cu experienţă şi expertiză-Nova Power and Gas, Fluor, NuScale, Sargent & Lundy, Samsung.