Grindeanu: Nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârstei de pensionare la pensionarii obișnuiți

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că „nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârstei de pensionare la pensionarii obișnuiți”.

„Ministrul Muncii cred că a clarificat, nu s-a discutat niciodată de așa ceva pentru pensiile obișnuite”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat însă dacă ar putea crește vârsta de pensionare pentru militari, Sorin Grindeanu a declarat: „Ceea ce s-a discutat în coaliție și este adevărat a fost următorul lucru: că odată ce se aprobă și trece tot acest circuit inclusiv de CCR cu pensiile magistraților, a spus premierul că ar fi un exemplu de bună practică, și cred că așa este, și pentru alte categorii”.

Declarația lui Sorin Grindeanu vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale”, pentru că altfel România va ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii.

Ilie Bolojan a făcut declarația privind vârsta de pensionare, în contextul în care a fost întrebat dacă în pachetul trei de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea se va afla și creșterea vârstei de pensionare pentru celelalte categorii de pensionari speciali.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, marți dimineață, pentru G4Media, că „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință”.