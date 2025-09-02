G4Media.ro
Grindeanu, întrebat despre demisia premierului: I-am spus domnului Bolojan ce aveam de…

ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Grindeanu, întrebat despre demisia premierului: I-am spus domnului Bolojan ce aveam de spus/ Eu cred că dialogul, până la urmă, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului şi consideră că dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei. ”Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat Grindeanu, transmite News.ro.

”I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliţie formată din patru partide plus, un grup al minorităţilor, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam nişte timp dacă din prima aveam încredere în experienţa Partidului Social Democrat”, a declarat, marţi seară, la România TV, Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că nu crede că premierul vrea doar să dea oameni afară: ”Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”.

Când a fost din nou întrebat despre o eventuală demisie a premierului, Grindeanu a afirmat: ”În acest moment nu e cazul”.


