Grindeanu anunță că mâine va prezenta propunerile PSD din pachetul de relansare economică / Despre restructurarea administrației locale: Se lucrează la o matriță, o bază corectă de calcul pentru unități administrative de aceleași dimensiuni

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că joi va ieși cu o prezentare a măsurilor din pachetul de relansare economică, urmând ca acestea să fie detaliate de fiecare ministru de resort în parte. El a mai spus în emisiune la România TV că PSD nu va fi de acord cu o tăiere de 25% a numărului de angajați din administrația locală, subliniind că în acest moment se lucrează la „o matriță”, o bază corectă de calcul pentru unități administrative de aceleași dimensiuni, pentru a se stabili unde se impun ajustări de personal.

Sorin Grindeanu a explicat că măsurile de ajustări trebuie să fie însoțite de un pachet de relansare economică. „Asta vom face. Am anunțat că lucrăm la aceste propuneri, iar mâine ies cu o prezentare în mare a domeniilor în care vom interveni: economie, sănătate, muncă, agricultură etc”, a spus Grindeanu, cu precizarea că se vor putea aduce îmbunătățiri și din partea „colegilor din coaliție”.

Grindeanu a punctat că pachetul propus de PSD va urma procedura clasică de aprobare, cu discuții și vot în parlament. „Eu evit să spun asumare, pentru că asumarea guvernamentală e un instrument excepțional, nu trebuie să devină o regulă. Acum, să zicem, a existat argumentul că era început de sesiune parlamentară, lumea a fost în vacanță…dar eu prefer să mergem pe o procedură normală”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că nu a discutat cu premierul Bolojan în privința măsurilor pe care le va propune PSD. ”După ce facem public prezentarea, o să-i prezint pachetul și premierului. Apoi, dincolo de această prezentare, colegii mei vor detalia mai departe pe fiecare domeniu în parte. Ce pot să spun este că reforma de care vorbim trebuie să ducă inclusiv la îmbunătățirea serviciilor publice”, a comentat Grindeanu.

Acesta a fost chestionat dacă s-a ajuns la o înțelegere în coaliție, pe tema restructurărilor din administrația locală. „PSD nu va fi niciodată partener la o abordare de acest tip, cu dat oameni afară fără o analiză prealabilă (…)Asta nu înseamnă că nu există localități cu primării care au organigrama supradimensionată”, a răspuns Grindeanu, anunțând că în acest moment se lucrează la un sistem de calcul care să fie aplicat în mod corect și eficient.

„De exemplu, dacă avem comune cu până în 1500 locuitori, trebuie să-i faci un standard primăriei, o schemă cu un anumit număr de locuri, cu tot cu primar, iar această schemă să fie aplicată de toate unitățile administrativ teritoriale de aceleași dimensiuni”, a explicat Grindeanu, menționând că se lucrează la acest proiect și că sunt implicați și reprezentanți PNL și UDMR.

„Pe noi ne interesează sa reducem cheltuielile nu să dăm oameni afara, acesta trebuie să fie abordarea corectă, să reduci cheltuielile”, a mai spus Grindeanu, apreciind că în formula prezentată de premierul Bolojan, multe unități administrativ teritoriale nu și-ar reduce de fapt cheltuielile, prin eliminarea unor posturi.

Grindeanu a dat ca exemplu municipiul Cluj Napoca, o primărie care administrează un oraș mare. „Am vorbit cu dl Boc (primarul Clujului – n.red), care mi-a explicat că la el ar crește cheltuielile, în varianta de restructurare propusă de premier. De ce? Parcările din Cluj sunt administrate de o direcție din primărie. Dacă oamenii din această direcție ar pleca acasă, Primăria Cluj ar trebui să înființeze separat o societate. Și ce am făcut? Cresc costurile și mai mult. Practic iei banii de la personal, dar se duc mai mulți pe bunuri si servicii. Cu aceste argumente nu ai cum să vii să tai 25%, pentru că așa nu reducem cheltuielile publice”, a spus Grindeanu.

Acesta a mai adăugat că există particularități pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte, cu direcții de cultură, cu direcții sociale, sportive etc., unde nu se pot aplica aceleași reduceri. Prin urmare, a fost necesar să venim cu ideea de a construi o matrice pentru toată lumea, o bază corectă de calcul, pentru a reduce în mod real cheltuielile. Aceasta este o abordare sănătoasă, să vorbim de reduceri de cheltuieli și nu de dat oameni afară”, a spus Grindeanu.