Greve masive anunțate vineri în Italia, în transportul aerian / Sunt preconizate întârzieri și chiar anulări ale unor curse aeriene

Transportul aerian din Italia se pregătește pentru o zi complicată, vineri, 26 septembrie, după ce mai multe sindicate au anunțat greve care vor afecta atât zborurile interne, cât și cele internaționale, transmite presa italiană. De asemenea, MAE a transmis în urmă cu două zile o informare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia, avertizând că vineri, începând cu ora 00:00, se va organiza o grevă de 24 de ore în transportul aerian.

Potrivit Ministerului Transporturilor din Italia, personalul de zbor al Wizz Air Malta și al Volotea va intra într-o mobilizare de 24 de ore. Protestul acestora este susținut de personalul din activitățile conexe și de angajații aeroportuari, care vor opri și ei lucrul pentru o zi întreagă. În plus, angajații companiilor de handling, afiliate la Assohandlers – responsabile de serviciile de asistență la sol pentru pasageri, bagaje, aeronave și mărfuri – vor întrerupe activitatea timp de patru ore, între 10:00 și 14:00.

Chiar dacă se așteaptă anulări și întârzieri pe scară largă, rămân valabile intervalele orare de garanție, prevăzute de lege, în care zborurile trebuie efectuate: 7:00–10:00 dimineața și 18:00–21:00 seara. Acestea includ în special zborurile charter și cursele de legătură către insule. Printre aeroporturile vizate de mobilizare se numără Linate și Malpensa, Cagliari, Napoli și Roma Fiumicino.

Sindicatele reamintesc că, indiferent de grevă, drepturile pasagerilor rămân protejate de legislația europeană. Companiile aeriene au obligația să acorde asistență în cazul în care un zbor este anulat fără un preaviz de minimum 14 zile sau suferă întârzieri semnificative.

Greva a fost convocată de Unione dei Sindacati di Base (Usb), Ugl Trasporto Aereo și Anpac. Reprezentanții angajaților cer protecție economică sporită, contracte echitabile care să acopere creșterea costului vieții și reducerea programului de lucru.

„Trebuie să lăsăm armele jos și să ridicăm salariile”, afirmă Usb, criticând faptul că, în timp ce Italia investește 5% din PIB în armament, salariile și contractele din aviație nu acoperă nici măcar rata reală a inflației. Sindicatele denunță, de asemenea, lipsa unui dialog constructiv din partea companiilor și „nerespectarea drepturilor câștigate de lucrători și a reprezentării sindicale”.