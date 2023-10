Greta Thunberg, arestată la Londra, în timpul unei conferințe a industriei petrolului şi gazelor naturale

Activista ecologistă Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra, la o manifestaţie organizată în prima zi a unui eveniment la care iau parte oficiali de rang înalt din industria petrolului şi gazelor naturale, potrivit unui fotograf AFP aflat la faţa locului, relatează News.ro.

Câteva sute de manifestanţi au blocat marţi dimineaţa, ocupând pavajul, toate intrările în Hotelul InterContinental, pe Park Lane, în care are loc Conferinţa Energy Intelligence Forum.

Activista ecologistă Greta Thunberg a fost arestată marţi la prânz de către doi poliţişti.

Ea a fost urcată într-un furgon aparţinând forţelor de ordine.

Mişcarea Fossil Free London a anunţat pe X ”Breaking – Greta Thunberg a fost arestată”.

Imagini postate pe reţele de socializare o surprind pe suedeză escortată de poliţie către furgon.

Greta Thunberg has been detained by police in London while protesting oil companies. She’s all smiles, as usual. pic.twitter.com/1Hp6ESKVl3

— Ian Miles Cheong (@stillgray) October 17, 2023