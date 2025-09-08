Grecia reduce cu o treime TVA-ul în insulele îndepărtate și cu o populație mai mică de 20.000 de locuitori / Ce rezultate speră să obțină
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reducere de 30% a TVA-ului pentru insulele îndepărtate cu o populație sub 20.000 de locuitori. Anunțul a fost făcut în timpul discursului său anual de la Târgul Internațional de la Salonic.
În cadrul noii măsuri, cota standard de TVA (taxa pe valoarea adăugată) de 24% va scădea la 17%, în timp ce cota de 13% va scădea la 9% în zonele eligibile, potrivit GreekReporter.
Concret, aproape 20 de insule vor beneficia de regimul redus de TVA.
Guvernul grec intenționează ca prin reducerea TVA-ului să scadă și prețurile alimentelor, bunurilor esențiale, restaurantelor, serviciilor turistice și ale altor produse, precum medicamentele și cărțile.
De asemenea, oficialii anticipează că măsura va consolida competitivitatea afacerilor locale și a sectorului turistic, transmițând un semnal clar de sprijin comunităților care susțin regiunile cele mai sensibile și îndepărtate ale Greciei.
