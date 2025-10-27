TVA și alte taxe nu vor crește în 2026, dă asigurări premierul Bolojan / Reforma administrației și cea a pensiilor magistraților trebuie „rezolvate” în noiembrie

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

„Taxa pe valoare adăugată nu va creşte şi nici alte taxe. Subliniez asta şi eu sunt un om corect faţă de români. Dar pentru asta trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. V-am explicat de ce. Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poţi să rezolvi doar din creşteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli, trebuie lucrat combinat. Am stabilit creşterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile şi să ne eşalonăm investiţiile pentru că am supracontractat investiţiile. Gândiţi-vă că la transporturi am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni şi am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulţit aproape cu 4. Şi atunci dacă nu facem aceste lucruri, deci dacă nu scazi cheltuielile şi deficitul nu se menţine într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, asta e valabil oriunde şi pentru orice ţară, atunci trebuie să-ţi creşti cumva veniturile. Deci aici nu e loc de întors”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat necesitatea reformei şi a reducerilor de personal în administraţia centrală şi locală, susţinând că „nu există altă soluţie”.

„De aceea eu am insistat în permanenţă că reforma administraţiei publice locale, făcută în acelaşi timp cu reforma administraţiei centrale, care înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administraţia locală cât şi în cea centrală, este o necesitate, pentru că altfel, v-am spus, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi şi indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situaţie incomodă. Şi ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt. (…) Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluţie”, a adăugat premierul.

Bolojan a explicat faptul că trebuie adoptată o variantă de măsuri cu efecte reale, cu rezultate efective, nu doar tăieri de posturi vacante.

„Toţi colegii sunt conştienţi de această situaţie. Nu trebuie să accepte varianta propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desfiinţăm doar posturi vacante sau luăm măsuri care sunt ocolite sub diferite formule, n-am făcut nimic. Şi atunci trebuie să luăm măsuri care într-adevăr au efecte reale. Asta este fondul. Deci nu neapărat ce propune un partid sau altul sau ce propune unul din membrii Guvernului, măsuri care au rezultate efective. Dacă nu facem asta, v-am spus, lucrurile n-or să arate bine. Şi eu trebuie să repet aceste lucruri şi cât timp sunt pe această poziţie, fac ceea ce trebuie pentru România. S-ar putea să nu sune bine aceste lucruri, dar miza nu este să stau aici, ci, într-adevăr, cât timp stau, o zi, o săptămână, o lună, să ştiu că n-am stat degeaba şi am corectat lucrurile care s-au adunat în timp”, a indicat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a menţionat că în luna noiembrie trebuie „rezolvată” şi reforma pensiilor magistraţilor.

„Tot în noiembrie ar trebui şi acest lucru să se rezolve, pentru că ele sunt nişte măsuri care se autosusţin. Dacă nu corectezi nedreptăţi, nu ai legitimitatea să ai alte măsuri. Pe bună dreptate spun oamenii, bun, nu vedeţi lucrurile care sunt într-o anumită zonă acumulate de ani de zile, nu faceţi nimic să corectaţi acolo, de ce corectaţi în zone care oricum nu au aceste venituri? Şi ele trebuie făcute într-o formă graduală şi, într-adevăr, sunt nişte măsuri complementare pentru că nu funcţionează unele fără altele”, a conchis prim-ministrul.