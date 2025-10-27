G4Media.ro
Bolojan, acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a…

Ilie Bolojan conferinta de presa
Prima conferință de presă a lui Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru, la Palatul Victoria. Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Bolojan, acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: Nu am stat ilegal. Am fost mutat într-o casă care este disponibilă / Dacă dorea să revină acolo, mă mutam în altă parte

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu. El a explicat că dacă fostul preşedinte dorea să revină acolo, s-ar fi mutat în altă parte, dar Traian Băsescu a optat pentru altă locuinţă, transmite News.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, în legătură cu acuzaţia că ar fi stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi ar fi dat o hotărâre de guvern prin care a schimbat destinaţia imobilului.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care e situaţia. Când eşti pe această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul. Nu ca să huzureşti acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră dorm în ea pentru că de dimineaţa până seara, şi colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viaţa mea. Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter şi geamul era în spaţiu public şi atunci au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo. Între timp am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte”, a declarat Bolojan.

El a precizat că ar fi plecat din acea locuinţă dacă Traian Băsescu dorea să revină în locuinţa respectivă.

„Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi practic acum s-a închis acest lucru. Premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a afirmat Ilie Bolojan.


