Giorgio Armani va fi înmormântat luni, 8 septembrie, în intimitatea familiei, la Rivalta

Celebrul couturier italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi condus pe ultimul drum luni după-amiază, într-o ceremonie privată organizată în satul Rivalta, din nordul Italiei, au anunțat oficialii locali, conform Fashion United.

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică San Martino, situată în satul medieval Rivalta, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano”, a precizat într-un comunicat Asociația Castelelor Ducatului Parma, Piacenza și Pontremoli. Localitatea este una cu o încărcătură personală pentru designer, fiind locul unde se află deja mormântul mamei sale.

Zona va fi împrejmuită „din motive de securitate și pentru a garanta confidențialitatea funeraliilor”, programate la ora 15:30 (ora locală), se mai arată în comunicat. Tot luni, magazinele grupului Armani vor fi închise de la ora 15:00 până la finalul zilei, ca semn de doliu. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat la rândul său o zi de doliu oficial în capitala economică a Italiei.

Duminică, mii de oameni au continuat să treacă prin capela ardentă deschisă până la ora 18:00, la Armani Teatro din Milano, spațiul simbolic al casei de modă, aflat în apropierea sediului central al grupului, într-un fost cartier industrial al orașului.

Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-au numărat și personalități precum fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, sau tenismenii Fabio Fognini și Flavia Pennetta.

La intrarea în sală au fost depuse impunătoare coroane de trandafiri, în timp ce sicriul era vegheat de lanterne așezate pe podea. De la staruri de la Hollywood până la politicieni și sportivi, numeroase personalități au transmis mesaje de respect pentru designerul care a marcat istoria modei italiene și a ridicat un imperiu în industria luxului.