Germania cere Israelului să îmbunătăţească „de îndată" condiţiile umanitare în Fâşia Gaza

Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Germania cere Israelului să îmbunătăţească „de îndată” condiţiile umanitare în Fâşia Gaza şi îndeamnă la eliberarea ostaticilor

Israelul trebuie să îmbunătăţească condiţiile umanitare în Fâşia Gaza, cere luni reprezentantul Guvernului german al drepturilor omului şi ajutorului umanitar, deputatul SPD Lars Castellucci, înaintea unei vizite în Israel şi teritoriile palestiniene, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Guvernul israelian trebuie să îmbunătăţească situaţia umanitară în Fâşia Gaza de îndată, în mod complet, durabil şi în conformitate cu principiile umanitare şi dreptul internaţional”, cere deputatul din cadrul Partidului Social Democrat (SPD).

Lars Castellucci denunţă suferinţa extremă a civililor – mai ales copii prinşi în capcana conflictului, ”care n-au nicio vină şi nicio responsabilitate”.

Ajutorul umanitar german în Fâşia Gaza ”a fost consolidat în mai multe rânduri”, însă ”rămâne inutil” atât timp cât nu ajunge la oamenii care au nevoie de el, deplânge deputatul SPD.

El reafirmă ”responsabilitatea specială” a Germaniei în securitatea Israelului şi cere ”eliberarea imediată” a ostaticilor deţinuţi de către mişcarea islamistă  palestiniană Hamas.

Însă el subliniază necesitatea unei încetări a focului şi unei soluţii durabile ”cu două state”.

ONU a declarat la 22 august foametea în Fâşia Gaza, unde aproximativ 500.000 de persoane se află într-o situaţie ”catastrofală” în acest teritoriu palestinian devastat de război.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023, care a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Campania de represalii a Israelului în Fâşia Gaza s-a soldat cu 63.459 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU.

