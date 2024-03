Gerard Pique: Fotbalul timp de 90 de minute nu mai este la fel de interesant / Mi-am văzut copiii uitându-se la un meci de fotbal, iar după zece minute erau pe telefoane, pe tablete, uitându-se la altceva

Fostul internaţional spaniol Gerard Piqué, creatorul Kings League, a deplâns starea actuală a fotbalului şi plictiseala pe care o generează pentru noile generaţii, conform unui interviu acordat publicaţiei The Sunday Times, transmite News.ro.

„Unul dintre motivele pentru care am creat Kings League este faptul că mi-am văzut copiii uitându-se la un meci de fotbal, iar după zece minute erau pe telefoane, pe tablete, uitându-se la altceva. Fotbalul concurează cu Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Fiecare are propria limită de timp. Fotbalul timp de 90 de minute nu mai este la fel de interesant”, a declarat triplul câştigător al Ligii Campionilor cu Barça (2009, 2011, 2015).

„Cluburile vor plăti fanii pentru a merge la stadion, pentru că experienţa de acasă, în pijamale, cu biscuiţi pe canapea, este chiar mai bună decât să mergi la stadion”, a mai spus el.

„Oamenii aleg ce vor să urmărească şi sunt doar meciurile importante. Nu poţi opri tehnologia. Zilele trecute am purtat ochelari de realitate virtuală. Eram în pijamale acasă, gata să mă culc, şi am urmărit un meci din NBA de pe covor. În fiecare an, aceste produse devin din ce în ce mai bune. Va veni un moment în care vei purta aceşti ochelari şi va fi la fel ca atunci când vei fi pe stadion, doar că vei putea spune: „Acum vreau să stau lângă Xavi! Acum vreau să privesc din spatele porţii!”, a mai spus Pique.

Pentru a schimba lucrurile, catalanul avansează chiar câteva cerinţe. „Trebuie să găsim modalităţi de a marca mai multe goluri sau să ne asigurăm că un meci nu se termină la egalitate. Fotbalul se teme de schimbare. Are o istorie uriaşă, este foarte tradiţional, dar schimbarea va veni, trebuie să vină. Un meci de 90 de minute care se poate încheia la egalitate 0-0 este foarte greu de înţeles pentru noua generaţie. Aşadar, de ce nu vă înscrieţi în FIFA sau UEFA pentru a încerca să vă faceţi auzită vocea? „Este foarte plictisitor. Nu poţi schimba multe lucruri, în aceste organisme. Cu procesele, cu comitetele, este un coşmar”, a conchis Gerard Piqué.