George Russell va pleca din pole position la Grand Prix-ul de la Las Vegas / Rezultatele calificărilor

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca din pole position la Grand Prix-ul de la Las Vegas, după calificările de sâmbătă dimineaţă, relatează News.ro.

Russell, aflat la al patrulea pole position al carierei, va fi urmat de spaniolul Carlos Sainz, de la Ferrari, şi de francezul Pierre Gasly, de la Alpine.

Charles Leclerc (Ferrari) a fost al patrulea, urmat de olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi de britanicul Lando Norris (McLaren).

Yuki Tsuonda de la RB a fost al şaptelea, Oscar Piastri de la McLaren al optulea, iar Niko Hulkenberg (Haas) a ocupat locul nouă. Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a ocupat locul 10.

Grand Prix-ul de la Las Vegas are loc duminică dimineaţă, de la ora 08.00.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Third pole of the season for @GeorgeRussell63

November 23, 2024