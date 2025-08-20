Buzoianu: Romsilva are nevoie de nişte lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci o instituţie model / S-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri, s-a terminat cu petreceri la cabanele din păduri

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că Romsilva are nevoie de lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva ”moşie, ci o instituţie model”. Buzoianu a declarat că nu se vor mai întoarce ochii de la infracţiunile de mediu, că s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri, dar şi cu petrecerile care aveau loc la cabanele din păduri, transmite News.ro.

Diana Buzoianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că are două garanţii pentru angajaţii Romsilva.

”Una dintre ele este că, dacă astăzi cineva îşi mai imaginează că în Ministerul Mediului este cineva care va fi înduplecat de ţipetele lor că vor să-şi păstreze scaunele, de beneficiile astea pe care le au fără niciun fel de muncă, a plecat trenul. Când am ajuns eu la minister, a plecat trenul ăsta. A doua garanţie pe care eu vreau să o las este că în momentul de faţă există un aliat, un singur aliat pe care oamenii de bună credinţă în Romsilva îl pot avea pentru reforma Romsilva. Şi aliatul ăsta este un ministru care şi-a asumat o reformă reală, care este o garanţie inclusiv pentru respectul şi condiţiile decente de muncă, pentru oamenii care astăzi au fost chemaţi ca numere, nu cu nume şi prenume”, a afirmat ministrul Mediului.

Ea a afirmat că în această perioadă au loc interviuri pentru selectarea unui director general la Romsilva. Buzoianu a adăugat că toţi candidaţii trebuie să răspundă la întrebări ale Ministerului Mediului.

”Mi s-a părut normal ca orice om care vine la interviu să răspundă foarte clar dacă în Direcţia Silvică pe care a condus-o în ultimii ani de zile au fost pierderi, de ce s-au dat bonusuri de pensionare şi de ce s-au dat bonusuri de performanţă. Am spus Consiliului de Administraţie că din partea Ministerului Mediului avem o întrebare legată dacă există dosare DNA, DIICOT, parchete, cu toţi reprezentanţii care astăzi sunt acolo să candideze pentru una dintre cele mai importante funcţii în stat cu privire la managementul pădurilor. Am ridicat inclusiv o întrebare cu privire la criterii de etică şi nu în ultimul rând am mai pus două întrebări pe care vreau să le primească fiecare candidat: cum se poziţionează faţă de reforma Romsilva pentru că vreau să ştiu şi cred că toţi merităm să ştim dacă directorul viitor ales de către Consiliul de Administraţie susţine sau blochează reforma Romsilva”, a explicat ministrul Mediului.

Buzoianu a adăugat că Romsilva nu trebuie să fie ”moşia” cuiva, ci o instituţie model.

”Romsilva astăzi are nevoie de nişte lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci să facă din Romsilva o instituţie model care să urmărească să rămână pădurile pe generaţii întregi. Asta înseamnă că, după ce va trece această reformă, după ce vom angaja pe concurs cei 12 directori pentru care va fi un vaiet mare de tot, că de la 99 de directori s-a ajuns la 12, aceşti 12 oameni au o misiune critică, să dea apoi mai departe un semnal important. S-a terminat cu politicul. S-a terminat cu întorsul ochilor de la infracţiunile de mediu. S-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri. S-a terminat cu petreceri la cabanele din păduri. S-a terminat cu toate petrecerile făcute în hotelul nostru care nu apar nicăieri înregistrate. S-a terminat cu toate aceste lucruri”, a afirmat Diana Buzoianu.

Câteva zeci de sindicalişti ai Federaţiei Silva protestează, miercuri, în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern care vizează restructurarea Romsilva. Silvicultorii, veniţi din mai multe judeţe ale ţării, solicită crearea unui grup de lucru format din specialişti care să iniţieze un ”proiect corerent”. Protestatarii denunţă ”campania de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, susţinută de autorităţi ale statului”. Sosită în mijlocul protestatarilor, Diana Buzoianu a încercat să le vorbească acestora la microfon, însă liderul sindical a refuzat să i-l dea. Într-un zgomot infernal de vuvuzele, Buzoianu a spus că Romsilva ”nu este vaca de muls pentru nimeni”. Ea a adăugat că protestul este ”ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.