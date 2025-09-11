G4Media.ro
Funcționar UE eliberat din Belarus, în urma negocierilor lui Trump pentru o…

aleksandr lukasenko vladimir putin rusia belarus razboi ucraina
sursa foto: president.gov.by

Funcționar UE eliberat din Belarus, în urma negocierilor lui Trump pentru o serie de prizonieri / Mikalai Khilo a fost arestat de agenții serviciului de informații KGB din Belarus pentru că l-ar fi insultat pe Alexandr Lukașenko

11 Sep

Un membru al personalului diplomatic european din Belarus s-a numărat printre cei 52 de prizonieri eliberați joi în urma unui acord negociat de Washington, informează Politico. În cadrul acordului, Minsk a acceptat să elibereze zeci de prizonieri politici după ce SUA a consimțit să ridice sancțiunile impuse companiei aeriene naționale.

Mikalai Khilo, un membru belarus al personalului misiunii UE la Minsk, fusese condamnat în ianuarie la patru ani de închisoare într-o colonie penală. Viasna, o organizație non-guvernamentală belgiană pentru drepturile omului care a urmărit cazul său, a afirmat, în urma arestării sale din aprilie 2024, că acesta fusese acuzat pentru insultarea liderului autoritar Alexandr Lukașenko.

„Mikalai a ajuns în siguranță la reprezentanța noastră din Vilnius”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X joi după-amiază. Ea i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „sprijinul” acordat în încheierea acordului.

Potrivit unui oficial al UE care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi liber, Khilo a fost inițial reținut de serviciul de informații KGB din Belarus în fața sediului delegației UE.

Potrivit Viasna, 1 153 de persoane continuă să fie deținute ca prizonieri politici în Belarus.

