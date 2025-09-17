„Friends”: celebra cafenea Central Perk va fi recreată în Times Square
Newyorkezii și turiștii vor putea vizita Central Perk, cafeneaua din sitcomul Friends, care va fi recreată în cartierul turistic Times Square până „la sfârșitul toamnei 2025”, au anunțat marți promotorii acesteia, printre care se numără și grupul media american Warner Bros Discovery, scrie BFM TV.
„Deși a fost modernizată pentru a întâmpina clienții de astăzi, atmosfera unică a Central Perk rămâne neschimbată, oferind o experiență memorabilă în jurul unei cafele sau a unei mese, atât locuitorilor, cât și vizitatorilor”, pe canapele portocalii, la fel ca cea devenită celebră datorită serialului, promit ei într-un comunicat.
Acesta va fi al doilea café de acest tip din Statele Unite și din lume, după cel deschis în Boston.
Expoziții imersive în întreaga lume
Proprietate a studioului Warner Bros, serialul Friends, unul dintre cele mai cunoscute din lume, prezintă viața a șase tineri prieteni newyorkezi, trei femei și trei bărbați, între apartamentele lor și Central Perk, în 236 de episoade difuzate între 1994 și 2004 în Statele Unite.
Succesul său televizat este însoțit de un succes comercial durabil, între produse derivate și activități, precum expoziția imersivă „The Friends Experience” din New York, Las Vegas sau Londra.
