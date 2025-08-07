FOTO&VIDEO Cum arată casa care ar urma să-i fie alocată fostului președinte Traian Băsescu

Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotărâre privind atribuirea unei reședințe de protocol pentru persoane care au avut calitatea de șef de stat. Secretariatul General al Guvernului a comunicat că fostul președinte Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat.

Proiectul de HG acordă statut de reședință oficială pentru foști șefi de stat, pentru o casă situată pe strada Emile Zola nr 2A. În apropiere locuiește și fostul premier Adrian Năstase.

Context. În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis să îi redea lui Traian Băsescu drepturile de fost șef de stat, precum locuința de protocol și o indemnizație lunară, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Băsescu pierduse aceste drepturi în 2022 după ce Curtea Supremă a decis că acesta a colaborat cu Securitatea comunistă, iar o lege votată în 2021 le interzice foștilor demnitari colaboratori cu Securitatea să se bucure de drepturile cuvenite.

Fostul președinte Traian Băsescu a cerut Administrației prezidențiale plata retroactivă a indemnizației de fost șef de stat și alocarea unei locuințe de protocol, după decizia Curții Constituționale care l-a repus în drepturi, potrivit unui răspuns al Președinției transmis către Antena 3 CNN.

Președinția precizează că a luat act de publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, la 1 august, moment de la care a pus în aplicare hotărârea.

Administrația prezidențială a precizat, în răspunsul transmis către Antena 3 CNN, că, „prin aceeași adresă, domnul Traian Băsescu a învederat Administrației Prezidențiale faptul că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României aflat în exercițiul funcției, începând cu data de 23.03.2022, dată de la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației. Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022”.

Președinția a precizat, totodată, că nu are atribuții în privința alocării unei reședințe foștilor șefi de stat și nici pentru punerea la dispoziție a serviciilor SPP.