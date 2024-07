FOTO Marșul Pride TM la ediția a treia: Aproximativ 1.500 de persoane au sărbătorit diversitatea la Timișoara / Tinerii au colorat străzile orașului: „Strada este și a noastră”

Pentru a treia oară în Timișoara, comunitatea LGBTQIA+ a organizat o paradă pe străzile orașului. Adunarea a avut loc în Parcul Central-Scudier, unde mai mulți reprezentanți ai comunității au urcat pe o mică scenă și s-au adresat mulțimii.

„Pride TM organizăm la Timișoara din 2019 și este al treilea an în care avem și marș, ca formă de protest, pe străzile din Timișoara. Am avut o săptămână de evenimente artistice. Drepturi egale pentru fiecare este mesajul cu care vrem să mergem mai departe, și recunoașterea familiilor noastre, așa cum sunt ele. În continuare, statul român nu ne recunoaște, nu recunoaște cuplurile de același sex, deși avem o decizie din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, dar România nu a venit cu nicio măsură de protecție. Protestul este singura formă de dialog care ne-a rămas într-o țară care nu ne respectă drepturile”, a spus Andre Rădulescu, președintele Asociației Identity.Education, organizatorul Pride TM.

Sabi și Alina, un cuplu de femei, au vorbit despre problemele cu care se confruntă în societatea românească.

„Acum 11 ani am ajuns să fim un cuplu. Un cuplu care a trebuit să învețe să nu-i fie frică de vulnerabilitate, să trăiască deplin bucuria de a fi îndrăgostite și curajul de a decide că asta e persoana potrivită. În cei 11 ani am învățat să trăim ca o familie. Noi suntem norocoase. Iubita mea mi-a salvat viața. Când am ajuns în spital, noi nu am mai fost o familie pentru cei din spital. Asta este unul din motivele noastre pentru care am cerut să fim respectate la CEDO, pentru că am crezut că România va asculta de ce spune CEDO că trebuie să facă. Ne uităm cu admirație la europeni, care merg mândri să se căsătorească, fără să fie întrebați cu cine. Ei au drepturi depline. Am câștigat la CEDO, societatea e pregătită, noi nu am fost respinse niciodată, dar am fost discriminate, pentru că lipsa legilor îi obligă să ne discrimineze. Societatea este pregătită, legile sunt, însă, mult în urmă. Suntem aici pentru că avem nevoie de drepturi și încă e nevoie să luptăm”, au spus Sabi și Alina.

La marșul de la Timișoara au venit persoane de la sute de kilometri, au fost și oaspeți de peste hotare.

Din Parcul Central-Scudier s-a plecat în marș spre Parcul Regina Maria, pe traseul Podul Maria – Podul Mihai Viteazul – Pasajul Michelangelo. Organizatorii spun că la marș au participat în jur de 1.500 de persoane.

Numeroase forțe de ordine au însoțit coloana comunității LGBTQIA+, drumurile de pe traseu au fost închise, astfel că nu au existat incidente. Petrecerea va continua în această seară în Parcul Regina Maria.