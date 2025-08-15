G4Media.ro
CFR: Trenurile care circulă pe secţia Feteşti-Dunărea pot înregistra întârzieri din cauza…

CFR: Trenurile care circulă pe secţia Feteşti-Dunărea pot înregistra întârzieri din cauza unei avarii. Călătorii care au bilete pentru garniturile feroviare care trec prin zonă, sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor

CFR anunţă că trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia de cale ferată Mircea Vodă. Călătorii sunt sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor înainte de a pleca la drum, transmite News.ro.

Potrivit unei informări a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, pe secţia de circulaţie Feteşti-Dunărea, circulaţia trenurilor de călători se desfăşoară ”în condiţii de avarie”, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de joi.

”Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei şi pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel încât circulaţia să fie reluată complet, în condiţii de siguranţă cât mai curând posibil. În această perioadă, trenurile pot înregistra întârzieri, iar compania le recomandă călătorilor să consulte orarul actualizat înainte de plecare”, se arată în comunicatul dat publicităţii, vineri, de companie.


