Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru informarea populaţiei a fost emis un mesaj RO-Alert.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv: 12 autospeciale de stingere şi 1 ambulanţă SMURD.

”Arderea se manifestă cu degajare mare de fum şi extindere rapidă, pe fondul existenţei vegetaţiei uscate pe suprafeţe extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere”, a precizat sursa citată.