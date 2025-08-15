Incendiu de vegetație la Clinceni, Ilfov pe o suprafață de trei hectare / Pericol de propagare la locuințe
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum, transmite News.ro.
”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.
Pentru informarea populaţiei a fost emis un mesaj RO-Alert.
Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv: 12 autospeciale de stingere şi 1 ambulanţă SMURD.
”Arderea se manifestă cu degajare mare de fum şi extindere rapidă, pe fondul existenţei vegetaţiei uscate pe suprafeţe extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere”, a precizat sursa citată.
