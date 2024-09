Fostul președinte Donald Trump vrea să transforme SUA în „capitala cripto a planetei”. Unul dintre beneficiari ar putea fi chiar propria sa familie, potrivit Politico

Promisiunea fostului președinte Donald Trump de a transforma SUA în „capitala cripto a planetei” și de a implementa politici favorabile industriei ar putea avea un nou beneficiar: propria sa familie, scrie Politico.

Fiii mai mari ai lui Trump se pregătesc să lanseze un nou proiect cripto numit World Liberty Financial, care beneficiază deja de un mare sprijin din partea tatălui lor pe rețelele sociale. Observatorii eticii guvernamentale spun însă că proiectul ar putea crea un conflict de interese dacă Trump se întoarce la Casa Albă anul viitor.

În ultimele luni, Donald Trump a promis că va promulga o serie de politici în favoarea criptomonedelor în încercarea de a câștiga voturi, și bani de campanie, de la entuziaștii activelor digitale. Acum, el introduce aceste propuneri în prezentarea viitorului start-up al fiilor săi.

Deși nu au fost încă anunțate detaliile proiectului cripto al lui Eric Trump și Donald Trump Jr., acesta ar putea beneficia de sprijinul unei a doua administrații Trump. „A promite politici favorabile criptomonedelor și a-ți angaja familia în aceeași afacere este, cred, un conflict de interese”, a declarat Ishan Mehta, director pentru media și democrație la Common Cause, o organizație non-profit care militează pentru transparența guvernamentală.

Rămâne neclar cum va arăta afacerea cripto a fiilor lui Trump. Aceștia vorbesc despre o lansare de câteva săptămâni, în parte prin poziționarea acesteia ca o alternativă la utilizarea marilor bănci. Trump a promovat World Liberty pe X în această săptămână cu audio din discursul său la o conferință cripto din iulie, unde a prezentat planuri favorabile industriei și a promis să pună capăt „represiunii cripto de către administrația Biden-Harris”.

El și-a dezvăluit pentru prima dată înclinațiile pro-crypto, după ce anterior a luat în derâdere moneda digitală. la un eveniment Mar-a-Lago în luna mai cu susținători care au cumpărat cărțile sale de tranzacționare digitale legate de crypto. Fiii lui Trump au preluat controlul asupra afacerii tatălui lor, Trump Organization, după ce acesta a devenit președinte în 2017, dar și-a păstrat proprietatea asupra companiei.

El a promis la acel moment că „nu se vor face noi afaceri” în timpul mandatului său. Nu este clar dacă startup-ul crypto ar fi lansat ca parte a Trump Organization sau ca o entitate separată.

Conflict de interese

Oricum ar fi, experții în etică și autoritățile de supraveghere spun că afacerea cu criptomonede ar putea crea aparența unui conflict de interese dacă Trump câștigă din nou Casa Albă în această toamnă.

„Acest lucru prezintă o mare posibilitate de conflict de interese”, a declarat John P. Pelissero, directorul departamentului de etică guvernamentală de la Centrul Markkula pentru etică aplicată din cadrul Universității Santa Clara.

„A face orice pentru a promova criptomonedele, astfel încât să fie în beneficiul viitoarelor afaceri ale fiilor săi, este o problemă”. Proiectul fiilor ui Trump este cel mai recent mod în care fostul președinte a îmbrățișat industria bunurilor digitale, care investește peste 160 de milioane de dolari în alegerile din 2024. Trump a comercializat, de asemenea, propria sa linie de NFT, care sunt imagini digitale ale fostului președinte pe care fanii le pot achiziționa pentru 99 de dolari.

NFT-urile există pe baza tehnologiei blockchain care stă la baza criptomonedei. Vânzările NFT ale lui Trump ar putea ridica, de asemenea, probleme de etică, a declarat Jordan Libowitz, vicepreședinte pentru comunicații la Citizens for Responsibility and Ethics din Washington. World Liberty Financial și Trump Organization nu au răspuns la solicitările de comentarii făcute de Politico.

Organizațiile de supraveghere a eticii l-au acuzat pe Trump, în timpul primei sale administrații, că s-a folosit de guvern pentru a avantaja afacerea familiei sale într-o serie de moduri. CREW a identificat mai mult de 3.700 de conflicte de interese în timpul primului mandat al lui Trump. Dar criticii au spus că proiectul cripto diferă deoarece ar putea alinia interesul financiar al familiei sale cu schimbările de politică pe care el ar fi gata să le promulge.

„Conflictele și ilegalitățile anterioare au profitat de lacunele preexistente”, a declarat Norman Eisen, un avocat specializat în etică. „Aici, Trump pare să promită că va crea lacunele, în timp ce familia sa concepe simultan o afacere pentru a le exploata”, adaugă el.