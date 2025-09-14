G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar…

Ricky Hatton la meciul de box cu Manny Pacquiao
Sursa foto: Captură video

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an

Sportz14 Sep 0 comentarii

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Hatton, cunoscut pe tot parcursul carierei sale sub numele de Hitman, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi boxeri britanici ai generaţiei sale şi a câştigat mai multe titluri mondiale.

S-a retras în 2012 şi a continuat să vorbească deschis despre lupta sa cu depresia şi alcoolul.

În iulie anul acesta, el a declarat că va reveni în ring pentru un meci în decembrie, în Dubai, la 13 ani de la ultimul său meci profesionist.

Boxerul din Manchester urma să lupte cu Eisa Al Dah pe 2 decembrie.

În 2023, Sky a difuzat un documentar care explora viaţa boxerului în ring, viaţa sa personală cu multe probleme şi luptele sale continue cu sănătatea mintală.

„Ofiţerii au fost chemaţi de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineaţa pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanţe suspecte”, a anunţat poliţia din Manchester, conform Sky Sports.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.