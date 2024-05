Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt „întotdeauna” în alertă, avertizează Vladimir Putin

Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt „întotdeauna” pregătite de luptă, a subliniat joi Vladimir Putin în timpul discursului său din Piața Roșie cu ocazia paradei militare de 9 mai, în contextul tensiunilor legate de conflictul din Ucraina.

„Rusia va face totul pentru a evita o confruntare globală. Dar, în același timp, nu vom permite nimănui să ne amenințe. Forțele noastre strategice (nucleare) sunt mereu în alertă”, a declarat președintele rus, citat de agenția AFP.

„Respingem pretenția oricărui stat sau alianță la exclusivitate. Știm la ce duce exorbitanța unor astfel de ambiții. Rusia va face totul pentru a preveni o confruntare globală”, a declarat Putin, în cadrul paradei Victoriei, care a început joi în Piața Roșie.

La fel ca în cei doi ani precedenți, Putin a vorbit pe 9 mai nu numai despre victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei (războiul împotriva Germaniei naziste), ci și despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre confruntarea cu Occidentul.

Totuși, de data aceasta a existat mai puțină retorică anti-occidentală, notează BBC.

Putin s-a plâns de „ambițiile exorbitante” ale Occidentului, de „dorința de a-i justifica pe actualii adepți ai nazismului” și de încercările de a denatura „adevărul despre război”. El a mai declarat că „Rusia va face totul pentru a preveni o confruntare globală”.

Aproape toată Europa a lucrat pentru „puterea militară a Wehrmachtului”, a spus președintele rus, dar a recunoscut imediat meritele celui de-al doilea front și „tradițiile inspirante ale alianței”. „Rusia trăiește acum un moment dificil, un moment de referință”, a continuat Putin.

Anul trecut, acest gând suna mai dramatic: „Astăzi, civilizația se află din nou într-un moment decisiv, de cotitură, un adevărat război a fost din nou declanșat împotriva Patriei noastre”.

Putin i-a numit din nou eroi pe participanții la „operațiunea militară specială”, așa cum numește el războiul împotriva Ucrainei.

