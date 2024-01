Forţele israeliene percheziţionează casă după casă într-un oraş din Cisiordania / Armata ar fi reținut 120 de persoane și au demolat trei case în Tulkarem

Forţele israeliene au percheziţionat joi casă după casă în tabăra de refugiaţi Nour al-Shams din oraşul Tulkarem în Cisiordania ocupată, reţinând sute de persoane suspectate de activităţi militante, a anunţat armata, citată de Reuters și preluată de Agerpres.

Tulkarem, unde se află unul dintre principalele puncte de trecere dintre Cisiordania şi Israel, a cunoscut raiduri repetate efectuate de forţele de securitate de la atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.

Potrivit unor locuitori, forţele israeliene au reţinut cel puţin 120 de persoane şi au demolat trei case, inclusiv una aparţinând unui membru al Brigăzilor Tulkarem, un grup militant armat legat de facţiunea palestiniană Fatah.

