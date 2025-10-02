G4Media.ro
Forbes: Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de…

Logo-ul Tesla alături de silueta miliardarului american Elon Musk
Sursa foto: Profimedia

Forbes: Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari / Acţiunile Tesla au determinat creşterea averii nete a lui Musk, au crescut cu 14% în acest an

2 Oct

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a SUA (22:55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.

Acţiunile Tesla au determinat creşterea averii nete a lui Musk. Acţiunile au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Fondatorul Oracle, Larry Ellison, îl urma miercuri pe Musk ca a doua cea mai bogată persoană de pe lista Forbes, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

