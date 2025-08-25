Fonduri europene pentru un centru de recreere la căminul de bătrâni din Ciacova (Timiș). Un proiect transfrontalier pentru vârstnicii din România și Serbia

Persoanele în vârstă de la Căminul de bătrâni al Caritasului din Ciacova, județul Timiș, vor avea parte de un centru de recreere construit în cadrul unui proiect transfrontalier IPA România–Serbia, finanțat din fpnduri europene. Partenerii sunt Centrul Gerontologic din Kikinda și Primăria Deta.

Căminul va primi șase containere de 15 metri pătrați, care vor fi transformate într-un spațiu modern de recreere pentru vârstnici.

„O sală mare pentru activități de recreere”

„Sunt șase module, containere cum li se zice, pe care le vom amplasa aici. Am tot redus din spațiul camerelor, așa că din aceste module vom face practic o sală mare, unde bătrânii pot participa la diverse activități de recreere. Ei au acum un loc pe coridor, unde se uită la televizor, dar ne dorim condiții cât mai bune pentru ei. Părintele Kobor aduce o formație, se dansează. Viața lor e să se plimbe cât vor, să se uite la televizor, să joace diverse jocuri, de exemplu remi sau table”, a declarat preotul Ioan Doț, administratorul căminului.

Investiții în infrastructură și echipamente

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,7 milioane de euro, din care în jur de 205.000 de euro revin Asociației Caritas Banat Sanctus Gerhardus din Ciacova.

Pe lângă cele șase containere, căminul va beneficia de panouri solare cu sistem de stocare, zece paturi electrice pentru pacienți și reabilitarea trotuarelor din jurul căminului, construit la începutul anilor ’90 din prefabricate aduse din Germania.

„În 1993, părintele Kobor m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez aici. Am zis da, iar de atunci sunt aici. Nu era nimic, doar case private. Le-am cumpărat pe Caritas și apoi le-am demolat. Am adus cu tirurile din Germania aceste module din care a fost făcut căminul de bătrâni. În Germania se desființase un azil, iar după ce au construit o clădire nouă din cărămidă, nouă ne-au dat aceste module”, a povestit Ioan Doț.

O comunitate unită, dincolo de confesiuni

Așezământul adăpostește în jur de 80 de persoane, câte două în cameră. Deși căminul a fost construit de organizația Caritas, care aparține Bisericii Catolice, majoritatea beneficiarilor sunt ortodocși.

„Sunt și acum voci care spun că acest cămin a fost făcut pentru catolici. Nu este adevărat. Trei sferturi dintre locatari sunt ortodocși. Oricine vrea să vină aici este binevenit. Există o perioadă de probă de două săptămâni, ca să vedem dacă se acomodează. Nu se pune condiția ca cei care intră aici să fie de religie catolică. Părintele Kobor ține slujbele catolice, eu țin slujbele ortodoxe, în aceeași încăpere. Pe vremuri, când mergeam la București după autorizații, mă întrebau dacă nu ne batem. Cum să ne batem? Ne înțelegem ca frații. Capela este universală: se roagă aici și ortodocșii, și catolicii”, a mai spus Ioan Doț, care este și preot ortodox la Obad.

Investiții și la Kikinda și Deta

În cadrul proiectului, partenerii din Kikinda (cu o alocare de 850.000 de euro) vor renova și echipa centrul de îngrijiri pentru vârstnici. La rândul lor, cei din Deta (cu aproximativ 639.000 de euro) vor renova și dota centrul de fizioterapie, urmând să dezvolte un Centru de Reabilitare, cu săli de tratament, și să achiziționeze un microbuz electric.