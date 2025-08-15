G4Media.ro
Fondul suveran al Arabiei Saudite pierde 8 miliarde dolari din cauza gigaproiectelor…

Arabia Saudită
Sursa foto: 21327107 © Marcos Souza | Dreamstime.com

Fondul suveran al Arabiei Saudite pierde 8 miliarde dolari din cauza gigaproiectelor / Prețul petrolului a scăzut, iar deficitul bugetar al regatului a crescut

Articole15 Aug 0 comentarii

Fondul suveran, Public Investment Fund (PIF), al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele ”gigaproiecte”, precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC, transmite News.ro.

Deşi activele administrate au urcat cu 19% într-un an, ajungând la circa 913 miliarde dolari, investiţiile în megadezvoltări au coborât cu 12,4%, la 56,2 miliarde dolari, reprezentând doar 6% din portofoliu, faţă de 8% anterior.

Revizuirea în jos a valorii acestor proiecte vine pe fondul scăderii preţului petrolului şi al creşterii deficitului bugetar al regatului, a cărui economie rămâne puternic dependentă de veniturile petroliere, în pofida planurilor de diversificare.

Costurile uriaşe şi întârzierile legate de proiectul Neom, estimat la 500 miliarde – 1,5 trilioane dolari, au determinat autorităţile să reducă sau să amâne unele dintre dezvoltări.

În paralel, randamentele anuale ale PIF au scăzut la 7,2% de la 8,7%, iar ponderea investiţiilor internaţionale în portofoliu s-a diminuat la 17% din total, fondul concentrându-se mai mult pe piaţa internă.

Specialiştii avertizează că o continuare a scăderii preţului petrolului ar putea limita dividendele Aramco şi, implicit, capacitatea PIF de a finanţa proiecte, orientându-l tot mai mult spre sectoare cu creştere rapidă precum inteligenţa artificială.

