Focuri de armă în Tecuci: Polițiștii au tras într-un bărbat care își…

Focuri de armă în Tecuci: Polițiștii au tras într-un bărbat care își amenința iubita cu o sabie / Bărbatul avea ordin de protecție

Polițiștii din Tecuci au tras mai multe focuri de armă după ce un bărbat din Tecuci, care își amenința cu sabia concubina deși avea ordin de protecție, a vrut să îi lovească, conform informațiilor G4Media. În urma evenimentelor, bărbatul a fost rănit în zona picioarelor.

Totul s-a întâmplat în curtea casei femeii. Polițiștii au deschis un dosar de violență în familie. Bărbatul a fost în final imobilizat și transportat la spital de un echipaj medical.

Context

România a ajuns la al 51-lea femicid din 2025, sâmbătă, odată cu uciderea unei femei de 25 de ani pe o stradă din satul Beciu (județ Teleorman).

A fost înjunghiată de 15 ori de soțul ei, de care era despărțită de mai multe luni, în timp ce îl avea în brațe pe unul dintre copiii cuplului, de 3 ani. Femeia avea ordin de protecție împotriva bărbatului de 42 de ani. În septembrie, ea anunțase Poliția că bărbatul a răpit-o și violat-o, dar polițiștii și procurorii l-au lăsat în libertate. Detalii cu reacția autorităților, aici

