FMI: Economia ungară va intra în recesiune în acest an, cu o scădere a PIB de 0,3% / O creștere de jumătate de procent, estimată în primăvară

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit în scădere prognoza pentru economia ungară în mai multe puncte în previziunile sale economice mondiale de toamnă, care tocmai au fost publicate, transmite ziarul de opoziție Nepszava, citat de Rador Radio România.

Potrivit experților FMI, economia ungară va intra în recesiune în acest an, cu o scădere a produsului intern brut (PIB) de 0,3%, față de o creștere economică de jumătate de procent prognozată în primăvară. Anul viitor, potrivit FMI, economia poate reveni la traiectoria de creştere, PIB-ul poate creşte cu 3,1%, practic la fel ca în previziunile lor anterioare, ceea ce înseamnă că se așteaptă la o reluare a creșterii, deși mai târziu.

Experții FMI se așteaptă ca inflația să ajungă la 17,7% în acest an, la fel ca și analiștii interni, dar deprecierea monetară de anul viitor va fi de 6,6%, peste așteptările de primăvară ale FMI și ale pieței.

FMI se așteaptă ca inflația să fie de 8,2% până în luna decembrie a acestui an și de 5,4% până la sfârșitul anului 2024, ceea ce înseamnă că deflația din Ungaria va fi lentă și dificilă. FMI nu a ataşat o evaluare textuală a prognozei Ungariei, ci a precizat doar că a ținut cont de bugetul Guvernului ungar pe 2023 și de estimările echipei de analiști a FMI.

FMI nu și-a modificat prognoza anterioară de 3% pentru creșterea globală, dar și-a redus prognoza pentru anul viitor cu 0,1%, astfel că economia mondială ar putea crește cu 2,9% în 2024.

Principalul mesaj al prognozei este că SUA poate evita o recesiune, economia de peste ocean urmând să crească cu 1,5% anul viitor, după ce anul acesta a înregistrat o creștere de 2,1%.

În Europa, însă, această performanță nu se realizează peste tot: economia Zonei Euro crește cu 2,1% în acest an și cu 1,5% anul viitor, în timp ce economia Germaniei va intra în recesiune în acest an, cu o creștere de jumătate de procent, dar se estimează că va crește cu 0,9% în 2024. Inflația globală va fi de 6,9% în acest an și de 5,8% anul viitor, față de 8,7% anul trecut.

Sursa: Nepszava/ Rador/ Rador Radio Romania