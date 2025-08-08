Zelenski a discutat cu directoarea FMI despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat joi, în cadrul unei convorbiri telefonice, cu directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina devastată de război, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Am discutat despre un nou program de asistenţă financiară care îi va întări pe ucraineni acum şi în perioada postbelică”, a scris Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram, înainte de o vizită preconizată a unei delegaţii FMI în Ucraina la sfârşitul acestei luni.

„Suntem pregătiţi să luăm rapid măsurile necesare. Guvernul lucrează deja la acest lucru”, a mai spus el.

Kristalina Georgieva a confirmat pe reţeaua X că a avut o convorbire productivă cu preşedintele Zelenski. Ea a spus că a discutat cu liderul de la Kiev despre perspectivele economice ale Ucrainei, despre rezistenţa poporului ucrainean şi „importanţa reformelor şi a asistenţei financiare pentru a sprijini Ucraina acum şi în timpul reconstrucţiei”.

Noul premier al Ucrainei, Iulia Sviridenko, a vorbit, de asemenea, cu Georgieva la începutul acestei săptămâni, în condiţiile în care Kievul încearcă să acopere un deficit bugetar în creştere. Autorităţile ucrainene au declarat că s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 19 miliarde de dolari anul viitor.

Actualul program al FMI, în valoare de 15,5 miliarde de dolari, cu Ucraina expiră în 2027.

Oficialii afirmă că actualul program al FMI trebuie actualizat, având în vedere că nevoile Ucrainei s-au schimbat pe măsură ce războiul cu Rusia continuă. Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022.

Sviridenko a numit miercuri un nou şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice, ca parte a unei campanii de consolidare a guvernării, îndeplinind astfel o condiţie cheie pentru continuarea ajutorului financiar esenţial pentru Kiev din partea Occidentului.