Flotila Global Sumud îşi continuă călătoria umanitară spre Gaza, deși 13 nave au fost interceptate de Israel

Flotila Global Sumud, decimată de interceptările mai multor ambarcaţiuni de către Israel, îşi continuă joi călătoria pentru a aduce ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, în timp ce guvernele din întreaga lume urmăresc îndeaproape misiunea, proteste împotriva intervenţiei israeliene au avut deja loc, iar altele sunt convocate joi şi vineri în mai multe oraşe, transmit EFE şi AFP.

Conform ultimului raport al flotilei, 13 ambarcaţiuni au fost interceptate de forţele maritime israeliene, în timp ce 30 au reuşit să scape. Navele interceptate sunt Alma, Adara, Sirius, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre şi Yulara, la bordul cărora se aflau aproximativ 200 de persoane a căror locaţie şi stare sunt necunoscute.

Printre cei reţinuţi de Israel se află 30 de cetăţeni spanioli, 22 de italieni, 21 de turci, 12 malaezieni, 11 tunisieni, 11 brazilieni şi zece francezi. Sunt, de asemenea, reţinuţi, printre alţii, cetăţeni din Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Mexic şi Columbia, transmite Agerpres.

De când au început reţinerile ambarcaţiunilor miercuri, la aproximativ 80 de mile marine de enclava palestiniană, încă în apele internaţionale, Global Sumud a denunţat faptul că armata israeliană a lovit una dintre ambarcaţiunile sale şi a atacat altele cu tunuri cu apă.

Anterior, Ministerul de Externe israelian a informat că mai multe nave au fost „oprite fără probleme” şi că pasagerii acestora erau transferaţi într-un port israelian.

„Interceptările ilegale ale Israelului nu ne vor descuraja. Continuăm misiunea noastră de a sparge blocada şi de a deschide un coridor umanitar”, a reafirmat flotila.

Mai multe guverne urmăresc evoluţia flotilei şi acţiunile Israelului de a-i opri înaintarea. Interceptarea unor dintre navele sale a stârnit proteste din partea cetăţenilor, dar şi reacţii oficiale.

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a expulzat miercuri delegaţia diplomatică israeliană, calificând intervenţia Israelului asupra flotilei drept „crimă internaţională”. El a criticat pe X arestarea a două cetăţene columbiene „în apele internaţionale”. Columbia a întrerupt în 2024 relaţiile diplomatice cu Israelul pentru a protesta împotriva războiului din Fâşia Gaza. Israel păstra totuşi o reprezentanţă cu 40 de angajaţi, dintre care patru israelieni cu statut diplomatic, potrivit unei surse citate de AFP. Preşedinţia columbiană a cerut Israelului „eliberarea imediată” a celor două columbience şi a respins ferm „orice act care aduce atingere integrităţii fizice, libertăţii şi drepturilor omului ale cetăţenilor columbieni în străinătate”. „Tratatul de liber schimb cu Israelul a fost, de asemenea, denunţat „imediat”, a mai afirmat Petro.

Guvernul chilian al lui Gabriel Boric şi cel al lui Luis Arce din Bolivia au susţinut misiunea flotilei şi au condamnat „violenţa inacceptabilă” a Israelului, în cuvintele liderului bolivian.

Venezuela, la rândul său, a calificat reţinerea navelor în apele internaţionale drept un „act de piraterie”. Pe de altă parte, Uruguay a asigurat că „urmăreşte îndeaproape” iniţiativa şi a cerut respectarea integrităţii şi siguranţei echipajelor, la fel ca şi Mexicul, care a solicitat protejarea drepturilor concetăţenilor săi aflaţi la bordul misiunii.

Guvernul Mexicului, prin intermediul Secretariatului Afacerilor Externe (SRE), a cerut miercuri să se asigure respectarea drepturilor şi integrităţii concetăţenilor săi care călătoresc în Flotila Global Sumud. Într-un comunicat privind situaţia actuală a flotilei, SRE a informat că ambasada Mexicului în Israel a solicitat deja acces consular, precum şi „să se garanteze că drepturile şi integritatea acestora sunt respectate în orice moment, conform dreptului internaţional aplicabil”.

Guvernul Malaeziei, cu 12 cetăţeni reţinuţi, a condamnat „ferm” interceptarea şi a denunţat faptul că civilii aflaţi la bordul ambarcaţiunilor au fost „reprimaţi prin intimidare şi constrângere”, în timp ce Turcia a denunţat reţinerea ambarcaţiunilor ca un „act terorist”.

Guvernul de la Kuala Lumpur a cerut joi „eliberarea imediată” a cetăţenilor săi reţinuţi de Israel. „Cer ca toţi malaezienii, activiştii internaţionali şi voluntarii să fie eliberaţi imediat! Este o misiune umanitară cu civili dezarmaţi care duc ajutor vital pentru Gaza”, a declarat pe X prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim.

Interceptarea israeliană a navelor flotei nu a stârnit doar reacţii oficiale. Organizaţii civile din mai multe ţări au convocat proteste în sprijinul călătoriei flotilei Global Sumud.

Zeci de organizaţii şi sute de activişti propalestinieni au protestat miercuri în Ciudad de Mexico pentru a cere guvernului să se pronunţe cu privire la arestarea a trei conaţionali care participau la misiunea flotilei Global Sumud de către Israel. Protestatarii au cerut guvernului întoarcerea în siguranţă a mexicanilor care fac parte din flotilă şi ruperea relaţiilor diplomatice cu Israelul. „Este urgent să avem grijă de flotilă!”, strigau participanţii, în timp ce pe un banner se putea citi mesajul: „Cerem ca guvernul Mexicului să rupă relaţiile cu Israelul. În faţa genocidului, neutralitatea este complicitate”. Rudele activiştilor mexicani care fac parte din flotilă s-au întâlnit la sediul Ministerului de Externe cu subsecretarul Maria Teresa Mercado, căreia i-au cerut acţiuni urgente pentru a garanta siguranţa mexicanilor participanţi la misiunea umanitară.

În noaptea de miercuri, mii de persoane au manifestat la Roma şi în alte oraşe din Italia, în timp ce mai multe sindicate din ţară au convocat o grevă generală pentru vineri împotriva „agresiunii asupra navelor civile care transportau cetăţeni italieni”.

Proteste au avut loc, de asemenea, în Grecia, Elveţia, Spania, Turcia, Argentina şi Germania, printre altele, la fel ca şi în Bogota, unde câteva zeci de manifestanţi au blocat drumurile pentru a denunţa acţiunile Israelului.

Cu toate acestea, principalele manifestaţii au fost convocate pentru joi, în faţa incertitudinii privind ceea ce se va întâmpla pe ultimele mile care separă ambarcaţiunile Flotei Sumud de Fâşia Gaza.

Flotila Globală Sumud a raportat în zorii zilei de joi că 30 dintre navele sale continuă să navigheze spre Gaza şi se află la 46 de mile marine de coasta enclavei (aproximativ 85 de kilometri).