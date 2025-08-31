Fitilele unor lămpi cu ulei, vechi de 4.000 de ani, descoperite în Israel

Arheologii israelieni au descoperit trei fitile străvechi ale unor lămpi cu ulei, datând din urmă cu aproximativ 4.000 de ani, a anunţat Autoritatea pentru Antichităţi din Israel într-un comunicat de presă publicat duminică, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Această descoperire rară a fost făcută în oraşul Yehud-Monosson, situat în apropierea Aeroportului Internaţional Ben Gurion, în centrul Israelului.

Fitilele recent descoperite, realizate din fibre textile, sunt printre cele mai vechi cunoscute în lume. Ele se aflau în interiorul unor lămpi de lut folosite pentru iluminat în timpul Epocii Bronzului Mijlociu (aproximativ 2500 î.Hr. – 2000 î.Hr.).

Testele de laborator au arătat că fitilele erau realizate din in reutilizat. Cercetătorii consideră că este puţin probabil ca inul să fi fost ţesut doar pentru a fi ars, sugerând că fitilele erau tăiate din ţesături vechi care fuseseră deja folosite în alte scopuri.

Potrivit arheologilor israelieni, materialele textile au fost tăiate în fâşii şi răsucite pentru a le da forma dorită. Reutilizarea acestui material costisitor arată că oamenii din acea perioadă practicau economisirea şi reciclarea cu mii de ani în urmă.

Lămpile şi fitilele au fost descoperite în morminte antice, alături de ceramică, oase de animale, arme din metal şi bijuterii.

Arheologii din Israel au afirmat că lămpile ar fi putut fi folosite pentru a ilumina spaţiile funerare subterane în timpul ceremoniilor. Flacăra dintr-o lampă era asociată şi cu magia şi se crede că ea simboliza sufletul uman.

Pe fitile au fost găsite urme de funingine, dovadă că acestea fuseseră aprinse. Faptul că fitilele s-au păstrat până în zilele noastre reprezintă ceva neobişnuit, deoarece fibrele organice se descompun rapid în climatul mediteraneean.

În acest caz, fitilele au trecut printr-un proces rar, similar fosilizării, care le-a conservat timp de milenii.