Firma de salubritate care a pierdut contractul cu primăria Ploieşti a contestat în instanţă contractul cu noua firmă şi a pierdut. Primarul anunţă că a depus plângere penală pentru că societatea refuză să renunţe la contract

Compania de salubritate Bin Go Solutions, fostă Rosal , care a pierdut contractul cu Primăria Ploieşti cu câteva luni înainte de expirare, a cerut instanţei de judecată să interzică dreptul noului operator de salubritate al Ploieştiului de a presta servicii de colectare şi transport ale deşeurilor în municipiu. Tribunalul Bucureşti a respins cererea, anunţă, vineri, Primăria Poieşti. Primarul oraşului afirmă că a depus plângere penală pentru că societatea Bin Go Solutions refuză să renunţe la contract, edilul acuzând compania că „licenţă de operare şi fără contract legal”, transmite News.ro.

Primăria Ploieşti anunţă că Tribunalul Bucureşti a respins, joi, cererea companiei Bin Go Solutions, fostă Rosal/fostă UWS, de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale care i-ar fi permis să rămână operator de salubritate în Ploieşti.

„În mod specific, Bin Go Solutions a solicitat Tribunalului Bucureşti: Să interzică dreptul noului operator de salubritate al Ploieştiului de a presta servicii de colectare şi transport ale deşeurilor în municipiu – instanţa a respins această cerere; Să dea dreptul Bin Go de a mai rămâne în Ploieşti cel puţin alte două luni – instanţa a respins această cerere;

Să oblige Municipiul Ploieşti să rămână în contractul dintre ADI Deşeuri şi Bin Go şi să emitem licenţe de transport în interiorul oraşului pentru autospecialele Bin Go – instanţa a respins această cerere; Să ne oblige să recunoaştem că Bin Go are drept exclusiv de colectare a deşeurilor în Ploieşti şi că Ploieştiul mai este membru al ADI Deşeuri Prahova – instanţa a respins această cerere”, se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri de Primăria Ploieşti.

Anterior, compania Bin Go Solutions se adresase Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cerând suspendarea procedurii de achiziţie pentru noul operator de salubritate, CNSC respingând, marţi, această solicitare.

Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, anunţă că a „sesizat organele de cercetare penală cu privire la desfăşurarea, de către Bin Go Solutions, a activităţilor fără licenţă de operare şi fără contract legal, infracţiune prevăzută la art. 348 Cod Penal, precum şi cu privire la instigarea la comiterea de infracţiuni, faptă pedepsită de art. 360 Cod Penal”.

El precizează că a convocat pentru vineri Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru a solicita Prefecturii aprobarea stării de alertă, astfel încât să noua companie de salubritate, Brantner, să poată ridica deşeurile din oraş până la finalizarea procedurilor pentru emiterea autorizaţiei de mediu. Firma a primit de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi autorizaţie iar AMP Prahova trebuie să mai îndeplinească nişte „formalităţi” în acest sens, susţine edilul.

„Solicit Prefecturii Prahova să aprobe astăzi, după transmiterea documentaţiei necesare, starea de alertă, astfel încât să putem începe ridicarea gunoaielor imediat. Cer imperativ Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova să convoace o şedinţă de urgenţă astăzi şi să răspundă cererii APM Mehedinţi pentru a putea fi eliberată autorizaţia de mediu”, transmite Mihai Poliţeanu.

Municipiul Ploieşti s-a aflat în repetate rânduri în centrul unor scandaluri legate de gestionarea deşeurilor, existând numeroase cazuri în care ploieştenii au stat săptămâni la rând cu gunoiul neridicat de pe străzi, fie din cauza unor greve ale angajaţilor companiei Rosal, devenită între timp UWS şi apoi Bin Go Solutions, fie din cauza unor neînţelegeri între această firmă şi compania care administrează rampa de deşeuri de lângă Ploieşti şi care, din cauza datoriilor, a refuzat să primească în rampă autogunoierele Rosal.

Primăria nu a putut rezilia contractul cu Bin Go Solutions deoarece făcea parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Prahova, care are contract cu Bin Go Solutions. În luna decembrie a anului trecut, Ploieştiul a decis ieşirea din ADI Deşeuri şi încheierea unui nou contract, cu un alt operator de salubritate.