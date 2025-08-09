Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri / Deşeurile pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second hand, apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case, ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, o scurtare a vieţii pentru noi toţi”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Hunedoara.

Ministrul Mediului a adăugat că se lucrează la regulamente pentru aceste produse second hand şi deşeuri care intră în România.

”Avem legislaţie, avem soluţii care pot fi puse în practică şi tocmai de aceea lucrăm zilele acestea şi sper ca până la finalul anului să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal, juridic, asumat în Guvern, un proiect, o iniţiativă a Ministerului Mediului, împreună cu Ministerul Economiei, de a avea o trasabilitate foarte clară şi regulamente şi măsuri clare pe zona de produse second hand şi deşeuri. Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România, cu eticheta produse second hand, să fie în mod real produse second hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt, de fapt, deşeuri şi care intră în România pe o grămadă de portiţe legislative şi apoi ne otrăvesc pe noi toţi”, a precizat Diana Buzoianu.