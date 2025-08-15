Trei oameni au murit până acum în incendiile devastatoare din Spania / 500.000 de hectare de teren, distruse de flăcări în Europa, în această vară

Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare parte din Europa, determinând guvernele copleşite să ceară ajutor de la vecini, scrie The Guardian, citat de News.ro.

Comisia Europeană a anunţat că trimite avioane care să arunce apă în Spania, care se chinuie să ţină sub control incendiile mortale, în timp ce şi ţările din Balcani primesc ajutor în lupta cu incendiile.

Un pompier voluntar a murit după ce a luptat cu un incendiu în Castilia şi Leon, au anunţat, joi, autorităţile, după ce un alt voluntar a murit în aceeaşi regiune, marţi. Un alt bărbat a murit la periferiile Madridului, luni, în timp ce încerca să salveze caii dintr-un grajd cuprins de flăcări.

„Moartea ne loveşte din nou, cu pierderea unui al doilea voluntar care şi-a pierdut viaţa în Leon”, a afirmat, joi, premierul Spaniei, Pedro Sánchez. El le-a mulţumit ”eroilor” care protejează populaţia de incendii şi a afirmat că ”ameninţarea rămâne extremă”.

În Patras, al treilea cel mai mare oraş al Greciei, pompierii au limitat un incendiu care a mistuit periferiile portului şi a dus la evacuarea unui spital pentru copii şi a unui azil de bătrâmni. Presa locală a relatat că un tânăr de 19 ani care ar fi mărturisit că a provocat incendiul se află printre cei arestaţi în legătură cu acesta.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Grecia, Vasilios Vathrakoyannis, a afirmat că situaţia generală s-a îmbunătăţit pe toate fronturile după o luptă cu focul care a durat toată noaptea, dar în cele mai multe regiuni ale ţării riscul de incendii este foarte ridicat.

Spania a afirmat că a desfăşurat 1.000 de militari şi 50 de resurse aeriene pentru a lupta cu incendiile, devenind a cincea ţară în decurs de o săptămână care activează mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene în lupta cu incendiile.

Comisia Europeană a anunţat că două avioane care se aflau în Franţa erau aşteptate să fie trimise în Spania joi.

Grecia ar urma să primească două elicoptere suedeze staţionate în Bulgaria în cadrul mecanismului, pe care l-a activat marţi, în timp ce Bulgaria, Albania şi Muntenegru – unde un soldat a murit în intervenţia la un incendiu în apropiere de capitală – au primit, de asemenea, sprijinul pompierilor din mai multe ţări UE.

Mecanismul de protecţie civilă al UE, care coordonează răspunsurile în timp de război şi alte crize, a fost activat de 16 ori în sezonul de incendii actual. Numărul de activări din 2025 este deja la nivelul celui din întreg sezonul de incendii din 2024, a afirmat Comisia.

Incendiile de vegetaţie au distrus peste 500.000 de hectare în Europa în acest an, potrivit datelor oficiale, o creştere de 134% faţă de media din ultimele două decenii. Săptămâna trecută, Franţa s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949.

Cei doi pompieri spanioli care au murit încercau să încetinească răspândirea unui incendiu, când au fost înconjuraţi de flăcări, marţi după-amiază, potrivit cotidianului spaniol El Pais. Incendiul ar urma să devină unul dintre cele mai mari din istoria ţării.

Vântul puternic şi care îşi schimbă direcţia a răspândit flăcările care i-au prins în capcană pe cei doi bărbaţi, a relatat ziarul. Unul dintre ei a murit în câteva ore, iar celălalt, care a suferit arsuri pe 85% din suprafaţa corpului, a murit după o zi petrecută în spital.

Şase persoane sunt încă spitalizate în regiune, cu arsuri şi răni grave, a relatat presa locală.