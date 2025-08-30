Finlanda urmează să retragă svastica folosită în continuare de Forţele Aeriene finlandeze

Forţele Aeriene finlandeze – care fac de-acum parte din NATO – se pregătesc să elimine în mod treptat svastici care apar în continuare pe steagurile unor unităţi, pentru a nu-şi vexa aliaţii din Occident, relatează Euronews, conform News.ro.

Istoria folosirii de către Forţele Aeriene a svasticii – larg asociată, din secolul XX, nazismului şi unor grupări care instigă la ură – este mai complexă decât pare la prima vedere.

Este vorba despre un simbol vechi, pe care Forţele Aeriene finlandeze au început să-l folosească cu mult înainte de apariţia Germaniei naziste.

Schimbări sunt în curs de mai mulţi ani.

În urmă cu câţiva ani, svastica a fost retrasă – discret – de pe emblema Comandamentului Forţelor Aeriene.

Însă a rămas pe unele steaguri ale Forţelor Aeriene finlandeze, ceea ce face NATO, turişti şi străini să se încrunte la evenimente militare.

”Am fi putut să folosim în continuare acest steag, dar situaţii delicate pot apărea uneori cu vizitatori străini. Poate că este înţelept să ne adaptăm vremurilor”, declara unui post public de televiziune noul şef al escadrei aeriene a Forţelor Apărării Aeriene din provincia istorică Carelia, Tomi Böhm.

Forţele Aeriene au anunţat vineri, într-un e-mail adresat The Asscoiated Press (AP), că un plan în vederea unei modernizări a steagurilor unităţilor Forţelor Aeriene a fost lansat în 2023, anul în care Finlanda a aderat la NATO, dar precizează că acest plan nu are legătură cu aderarea la NATO.

Obiecitvul era ”actualizarea simbolurilor şi emblemelor steagurilor pentru a reflecta mai bine identitatea actuală a Forţelor Aeriene”.

Ele fac aceste precizări după ce Helsingin Sanomat a publicat vineri un articol în care dezvăluia că motivul renunţării la svastică este percepţia acesteia drept un ”simbol stânjenitor în contexte internaţionale”.

Forţele Aeriene şi publicul finlandez în general au insistat timp de ani de zile asupra faptului că svasticile folosite de armata finlandeză ”n-au nimic a face cu svastica nazistă”, declară un profesor de politică mondială de la Universitatea din Helsinki, Teivo Teivanen, care a publicat luna aceasta o carte, ”Istoria svasticii”.

Însă, în prezent, după integrarea Finlandei în NATO, decidenţii politici au decis că ”este necesară o integrare mai mare cu forţe ale unor ţări ca Germania, Olanda şi Franţa, în care svastica este în mod clar un simbol negativ”, precizează el.

Forţele Aeriene finlandeze au adoptat svastica în 1918, la scurt timp după ce Finlanda şi-a proclamat independenţa, după peste un secol de dominaţie imperială rusă.

Ele au adoptat apoi o svastică albastră pe fond alb ca insignă naţională pe toate avioanele, în perioada 1918-1945.

După Al doilea Război Mondial, imaginea a rămas timp de decenii pe anumite steaguri şi decoraţiuni ale unora dintre unităţile aeriene şi pe insigna Academiei Forţelor Aeriene.

Forţele Aeriene finlandeze au subliniat că folosirea svasticii nu are nico legătură cu Germania nazistă, în pofida faptului că Finlanda a încheiat o alianţă cu Al Treilea Reich în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.