Finlanda trimite o divizie de grăniceri în Letonia, în contextul afluxului de migranţi din Belarus
Agenţia Grănicerilor din Finlanda a anunţat vineri că trimite o divizie în Letonia pentru a sprijini naţiunea baltică, care încearcă să limiteze afluxul de migranţi care sosesc din Belarus, aliatul Rusiei, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
Gărzile vor fi desfăşurate la cererea Letoniei până pe 22 septembrie, a declarat Finlanda.
„Presiunea rezultată din migraţia ilegală a crescut la graniţa dintre Letonia şi Belarus în cursul anului 2025”, a declarat agenţia finlandeză într-un comunicat.
Unitatea va îndeplini sarcini similare de securitate a frontierelor în Letonia, aşa cum o face şi în Finlanda, a adăugat agenţia, menţionând că vecinii baltici Estonia şi Lituania au furnizat, de asemenea, resurse.
Finlanda şi-a închis în 2023 lunga frontieră cu Rusia, acuzând Moscova că orchestrează un aflux de migranţi care sosesc în ţara nordică din Asia şi Africa.
